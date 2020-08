red

Wiesenburg Nach einem Streit zwischen ehemaligen Lebenspartnern, soll ein 22-jähriger Mittelmärker am Montagabend in seinen Skoda gestiegen und langsam auf seine Ex-Partnerin (23) und deren Begleiter (19) zugefahren sein. Während sich die Ex-Freundin durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte, wurde ihr Begleiter vom Fahrzeug erfasst, so dass dieser über die Motorhaube fiel. Ex-Freundin und Begleiter wurden leicht an Knöchel und Händen verletzt. Anschließend entfernte sich der 22-jährige Täter. Er konnte auch später von Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.