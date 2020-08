dpa

Berlin Die Politikwissenschaftlerin Deborah Hartmann wird neue Direktorin des Hauses der Wannsee-Konferenz in Berlin. Sie soll die Leitung der Gedenkstätte zum Dezember übernehmen, wie die Senatskulturverwaltung am Dienstag mitteilte. In der Villa am Wannsee hatten sich ranghohe Nationalsozialisten 1942 auf den millionenfachen Mord an den europäischen Juden verständigt.

Hartmann wurde in Wien geboren. Die 35-Jährige lebt in Israel und leitet dort bisher die deutschsprachige Bildungsabteilung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wie das Berliner Ausstellungshaus mitteilte. Sie wird Nachfolgerin von Hans-Christian Jasch, der laut Senatsverwaltung in das Bundesinnenministerium zurückgekehrt ist.