Mit Kita-Kindern versenkte Bürgermeister Alexander Laesicke die Schatulle mit Zeitzeugnissen in der Bodenplatte. © Foto: Tilman Trebs

Zimmermann Gido Dahlenburg brachte die Richtkrone aufs Dach des Neubaus für die Kita "Kleine Strolche" in Sachsenhausen. © Foto: Tilman Trebs

Roland Becker

Sachsenhausen (MOZ) In einer Doppelzeremonie sind am Dienstagnachmittag in Sachsenhausen Grundsteinlegung und Richtfest für den Erweiterungsbau der Kita "Kleine Strolche" gefeiert worden. Die Grundsteinlegung war im Frühjahr wegen Corona abgesagt worden. Dem Baufortschritt konnte die Pandemie bislang aber nichts anhaben.

"Wir sind im Plan", sagte Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) bei der Feierlichkeit. Im März kommenden Jahres soll der 4,1 Millionen Euro teure Erweiterungsbau eröffnet werden und dann bis zu 125 Kinder betreuen können. Laesicke hob hervor, dass dann erstmals auch Krippenkinder in Sachsenhausen betreut werden. Bislang mussten die Kleinkinder nach Oranienburg gebracht werden.

Die neuen Möglichkeiten lobte auch Vize-Ortsvorsteherin Nicole Fienke: "Die Pendelei der Eltern nach Oranienburg wird bald ein Ende haben." Sie freue sich, dass der Kita-Standort in Sachsenhausens ältester Straße erhalten worden sei und erweitert werde. Der Neubau füge sich auch gut in den baulichen Charakter der Straße ein. Der Ortsbeirat hatte die Baustelle schon vor einigen Tagen besichtigt. "Uns hat erfreut, was wir gesehen haben", sagte Nicole Fienke.