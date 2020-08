HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein 70 Jahre alte Frau aus Berlin ist am Montag bei einem Unfall an der Rathenaustraße in Hennigsdorf verletzt worden.

Sie war gegen 15 Uhr von einem rückwärts fahrenden Autofahrer erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Berlinerin hatte gerade die Fahrbahn überquert. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.