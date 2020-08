Daria Doer

Borgsdorf (MOZ) "Es wirkt tatsächlich", freut sich Jan Alexy vom Kreis­elternrat und winkt den vorbeifahrenden Autos zu. Er hat sich ein babyrosafarbenes Hasenkostüm angezogen und bekommt unter dem freundlichen Hasenkopf wahrscheinlich kaum Luft. Trotzdem steht er an diesem Dienstag von sieben bis acht an der Ampel vor der Grundschule in Borgsdorf.

Ein mannsgroßer Blickfang, der Durchgangsverkehr und die Elterntaxis, die ihre Kinder noch schnell bei der Schule abgeben, daran erinnert, Tempo 30 einzuhalten und Rücksicht zu nehmen. Mitstreiter Michael Reichert erzählt, wie die inzwischen landesweite Aktion vor 12 Jahren in Hohen Neuendorf begonnen hat. Damals wurden zum ersten Mal Plakate vor allen Grundschulen aufgehängt. Inszwischen bekommen die Schulanfänger auch Flyer mit einem Kartenausschnitt der Schulumgebung und Hinweisen für einen sicheren Schulweg. Die besonders nach der Schrankenöffnung heranbrausenden Autos sieht man förmlich stutzen, sobald sie den Hasen mit dem "Achtung Schulanfänger"-Plakat sehen. Sie bremsen ab und fahren lächelnd vorbei. Manche winken sogar zurück.