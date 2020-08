Pilz

Himmelpfort (MOZ) Die Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort hat einen neuen Vorstand. Wie deren Sprecherin Anke Dworek informiert, legte Arno Sommer seinen Posten als Vorsitzender des Vorstands nieder – aus privaten Gründen, wie es heißt.

Als neue Vorsitzende wurde Christine Harder Buschner einstimmig gewählt. Sie ist im Vorstand auch für Finanzen zuständig. Überdies kann sich die Bürgerstiftung über drei neue Mitglieder freuen, wie es heißt. Personen, die seit einigen Jahren in Himmelpfort leben: Peter Kretschmann und Thomas Bergmann seien Bauexperten und wollen mit ihrem Fachwissen den Vorstand unterstützen. Rainer Voigt war lange Zeit geschäftsführender Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. "Er kann vielleicht die eine oder andere Finanzierungsquelle erschließen", so Anke Dworek in der Pressemitteilung.

Arno Sommer hatte die Bürgerstiftung vor mehr als vier Jahren mit aus der Taufe gehoben. Während seiner Amtszeit entwickelte sich die Sanierung des Brauhauses sehr erfolgreich, schätzt die Stiftung ein. Vor allem sei es ihm und seinen Mitstreitern gelungen, wichtige Partner ins Boot zu holen: die Stadt Fürstenberg, den Landkreis Oberhavel, das Land Brandenburg und nun auch den Bund. Am 21. August 2010 war das Brauhaus einem Brandstifter zum Opfer gefallen.