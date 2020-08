Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Einige Lindower vermissen die Präsenz der Wasserschutzpolizei auf dem Gudelacksee schmerzlich. Wie ein Einwohner bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung anmerkte, sei der Verkehr auf dem Wasser teils bedenklich, vor allem wenn größere Regatten auf dem See stattfinden.

Wie Amtsdirektor Danilo Lieske sagte, hat er mit dem Leiter der Neuruppiner Polizeidirektion, Frank Storch, bereits darüber gesprochen, dass die Wasserschutzpolizei in Lindow quasi nicht mehr anzutreffen sei. Dass sich daran viel ändert, ist aber unwahrscheinlich. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf Nachfrage sagte, hat es sowohl personell als auch technisch Einsparungen gegeben. Im Zuge einer Erneuerung der Dienstboote sind drei Boote weggenommen worden. Die Direktion habe aber nur zwei neue Wasserfahrzeuge wiederbekommen. "Der Bereich unserer Wasserschutzpolizei geht vom Vielitzsee über die Ruppiner Seenkette bis nach Kremmen. Wir versuchen alles anzufahren, schaffen es aber nicht", so Röhrs. Hinzu komme, dass es krankheitsbedingt auch zu personellen Ausfällen kommt. Auf dem Gudelacksee sei die Wasserschutzpolizei auch deshalb seltener anzutreffen weil das Verkehrs- und Unfallgeschehen im Vergleich zu anderen Gewässern im Zuständigkeitsbereich recht gering sei. "Wir können leider nicht den Wünschen entsprechen, geben uns aber alle Mühe", so Röhrs. Einige Stadtverordnete fürchten allerdings auch aus anderen Gründen um die Sicherheit der Menschen auf dem See. An einigen Stellen würden Eisenstangen bis 15 Zentimeter unterhalb der Wasseroberfläche im Boden stehen. Wer vom Boot ins Wasser springt, könnte darauf aufgespießt werden. Danilo Lieske bat darum, die Stellen dem Land zu melden, da der See ein Landesgewässer sei.