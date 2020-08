Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Fahrräder sind im Straßenverkehr in Oberhavel meist an den Rand gedrängt. Akzeptable Infrastruktur gibt es fast nur auf touristischen Wegen. Germendorf fordert seit Jahrzehnten vergebens sichere Radwegverbindungen in die Nachbarorten. Sicherheitsvorkehrungen wie Spiegel an Kreuzungen, die tödliche Unfälle verhindern könnten, werden erst jahrelang in beteiligten Behörden beraten. In vielen Dörfern werden seit Jahren mehr Linienbusse gefordert. Währenddessen rauscht der Autoverkehr weiterhin durch Oranienburgs "Einkaufsstraße", die Bernauer. Großangelegte Konzepte, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu entwickeln sowie Fußgängern und Radfahrern mehr Raum und Sicherheit zu geben, lassen auf sich warten. Dabei zeigt ein weiterer heißer Sommer, dass auch der Klimawandel zu dringendem Handel führen müsste.

Die Bündnisse Fridays for Future und Parents for Future Oberhavel rufen deshalb gemeinsam zur Fahrraddemonstration am 21. August auf. Die Klimaaktivisten starten am Freitag um 16.45 Uhr am Bahnhof Hohen Neuendorf und radeln gemeinsam nach Oranienburg. Zielpunkt für eine Abschlusskundgebung ist um 18 Uhr der Schlosspaltz.

Sie fordern ein klimagerechtes Mobilitätskonzept für Oberhavel und wollen mehr Aufmerksamkeit für nachhaltigen und nichtmotorisierten Verkehr einfordern. "Eine ökologische Transformation hin zu einem klimaneutralen Landkreis und einer grünen Kreisstadt ist für den Klimaschutz von massiver Bedeutung",sagt Sabine Schrader von Parents for Future Oberhavel. Da der Verkehr einen großen Anteil an der Klimaerwärmung habe, sei die konsequente Verkehrswende hin zur klimagerechten Mobilität überfällig. Das sorge auchfür mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Klimagerechtigkeit fordert Sabine Schrader auch für das Mobilitätskonzept "Oberhavel mobil 2040". "Unseren Landkreis bis spätestens 2040 nicht klimaneutral zu machen ist eine Teilabsage an die Zukunft meiner Generation", sagt Caius Hemmerling, Sprecher von Fridays for Future Oberhavel. "Das Ziel muss klar sein: Klimaneutralität bis spätestens 2030, sonst werden wir das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen", sagt Hemmerling und fragt, ob Kurzstreckenfahrten mit Autos das Verfehlen des Klimazielswirklich wert seinen.

Das Mobilitätskonzeptes sei aktuell weit davon entfernt, im Ansatz innovativ zu sein, sagt Thomas Hebestreit, Oranienburger Stadtverordneter der Grünen und Demo-Mitorganisator. "Wir müssen mutiger sein und schneller handeln", fordert Hebestreit. Die Innenstädte müssten vom Autoverkehr entlastet werden, der ÖPNV müsse die erste Rolle in der modernen und zukünftigen Mobilität spielen. "Es ist doch grotesk, dass Busse im Stau stehen, die von übergroßen privaten Pkw verursacht werden, die im Schnitt mit 1,01 Personen besetzt sind und auf Kurzstrecken unter fünf Kilometern bewegt werden", sagt Hebestreit. Es sei außerdem überfällig, konzeptionell nicht länger am Auto als Mittelpunkt im Verkehrssektor festzuhalten und das Leben um das Auto herum zu planen. Dem Auto stünde nicht länger automatisch die größte Verkehrsfläche zu, sie müsse dem nichtmotorisierten Verkehr zurückgegeben werden.

Die Fahrraddemo für eine klimagerechte Mobilitätsstrategie in Oberhavel führt ab 16.45 Uhr vom Hohen Neuendorf über Birkenwerder und Borgsdorf nach Oranienburg. Die Orga bittet alle Demonstrierenden darum, sich an die gegebenen Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus zu halten und eigene Masken mitzubringen.