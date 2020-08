Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Angesichts der immer heißeren und trockeneren Sommer regt Robert Liefke, Geschäftsführer der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) an, dass die Liste der Bäume, die bei Ersatzpflanzungen die Auswahl an Baumarten – zumeist einheimische – vorgibt, überarbeitet werden muss. "Bestimmte Bäume wachsen hier nicht mehr", so Liefke. Ähnliches gelte für die Bepflanzung von Grünanlagen in Wohnvierteln, für die die Wasserkosten so hoch seien, dass sie die Nebenkosten der Wohnungen nach oben treiben.

Doch das Grün in der Stadt sei enorm wichtig, so Liefke. Wichtiger noch als vor einigen Jahren, glaubt er, da früher die Menschen Datschen zur Erholung zur Verfügung hatten. Heute jedoch sei die Wohnung der Mittelpunkt des Lebens, so der NWG-Chef. Die bisherige Bauweise der Gebäude sei aber nicht für heiße Sommer mit 35 bis 38 Grad ausgelegt. Da es keine Lösung sei, die Häuser abzureißen, müsse jetzt überlegt werden, wie die Menschen trotz der Klimaveränderungen dort leben können. Ein Problem, das besonders für die Wohnungen in den oberen Stockwerken gelte, so Liefke.

So ist die NWG auf der Suche nach Alternativen zu dunkler Dachpappe. Liefke fragt sich auch, warum immer noch nur "schwarze Straßen" gebaut werden. "Sie heizen sich auf, geben Wärme ab und werden brüchig", so der NWG-Chef, der anregt besonders in Wohnvierteln helle Straßen anzulegen.