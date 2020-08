Markus Pettelkau

Eberswalde (MOZ) Er ist die Lösung unseres größten Problems", sagt Trainer Andreas Prill über seinen Wunsch-Neuzugang George Burghause. Das Manko des Vereins war in der Vergangenheit die Torwart-Position. "Im letzten Jahr standen, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Leute im Tor. Jetzt haben wir mit George einen festen Torhüter. Das gibt der Mannschaft Stabilität. Außerdem ist er ein Guter", so der Trainer über den 23-jährigen Neuzugang vom 1. FC Finowfurt.

"Das ist nett vom Chef", entgegnet der Blondschopf, wenn man ihn auf die Haltung seines Trainers anspricht. Prill war auch ein Grund für den Wechsel. Beide kennen sich aus Finowfurt, wo Prill vorher Trainer war und sind gute Bekannte. "Es ist schwierig einen Trainer zu finden, der Ahnung von der Materie hat und Spaß versteht. Vor allem in unserer Liga. Bei Andreas Prill trifft das zu." In Finowfurt stand Burghause zuletzt drei Jahre lang im Tor und war auch schon in seiner Jugend dort aktiv. Zwischendurch hatte er bei Stahl Finow sein Glück probiert.

Für Andreas Prill gehört George Burghause zu den besten Torhütern der Liga. "Er ist stark auf der Linie, hat einen guten Blick für Details. Es sind viele Einzelheiten, die einen guten Torwart ausmachen und bei ihm kommt viel zusammen", so der Coach. Burghause selbst muss länger nachdenken, wenn er über seine Stärken spricht. "Ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, glaube ich, dass ich nicht schlecht bin. Wenn ich das nicht glauben würde, würde ich mir wohl ein anderes Hobby suchen." Die Position sei die wichtigste, glaubt er. "Es gibt keinen, der für mich ausputzt. Wenn du patzt, dann ist es so. Alle verlassen sich auf dich und willst den anderen auch zeigen, dass du der Richtige dafür bist."

Zukünftiger Elektriker

Richtig aufgehoben hat er sich beim 1. FC Finowfurt zuletzt nicht mehr gefühlt. "Der Wechsel zu Lok war eine Lust-Entscheidung. Ich wollte einfach woanders hin. Ich habe eine ganze Weile in Finowfurt gespielt. Dann gab es die typischen Querelen im Verein und ich habe mit Andreas Prill gesprochen." Das Team sei stark und man könne einiges erreichen, glaubt er. "Ich habe leider etwas von der Vorbereitung verpasst. Dadurch habe ich bisher wenig Zeit mit dem Team verbringen können. Aber das hole ich wieder auf."

Auch neben seinem Hobby hat der 23-Jährige derzeit ordentlich zu tun. Zum einen zieht er gerade um, zum anderen versucht er Elektriker zu werden. Auch nach seiner Ausbildung zum Elektriker für Gebäude und Energietechnik in Finow will er auf jeden Fall hier in der Region bleiben. "Für mich passt das. Ich will mich beruflich weiterbilden und höher qualifizieren. Mein Glück ist, dass das auch hier für mich möglich ist. Andere müssen ja zwangsläufig umziehen. Da bin ich heilfroh. Ich komme von hier, ich bin gerne hier und ich will hier bleiben. Mich zieht nichts weg."

Landesklasse als Ziel

Auch sportlich hat er sich noch einiges vorgenommen. "Wir sind motiviert und fit. Wir können oben mitspielen." Auch er selbst träumt davon, vielleicht doch nochmal aufzusteigen. Dass Lok Eberswalde die Klasse hat, in den kommenden Jahren höher zu spielen, steht für ihn außer Frage. "Bei dem Jugendpotenzial kommt da bestimmt noch einiges." Es muss nicht die Brandenburgliga sein, aber den Landesbereich kann er sich vorstellen. Burghause kennt aber auch die Schwierigkeiten, die so etwas mit sich bringt. "Das ist mein Hobby. Ich habe eine Ausbildung zu beenden und natürlich auch noch andere Interessen. Wir haben zweimal die Woche Training und an fast jedem Wochenende ein Spiel. Wenn du höher spielst, musst du mehr Zeit investieren. Und klar, du musst zu jedem Auswärtsspiel etwas weiter reisen. Natürlich wäre es schön, sich mal in der Landesklasse auszuprobieren, aber momentan liegt der Fokus auf der Gegenwart. Und damit bin ich ziemlich zufrieden."

Am Sonnabend wird George Burghause in seinem ersten Ligaspiel in der Kreisliga Ost für Lok Eberswalde zwischen den Pfosten stehen. Um 15 Uhr geht es in Oderberg gegen die Spielgemeinschaft Oderberg/Lunow zur Sache.