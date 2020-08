Udo Plate

Letschin (MOZ) Unterschiedlicher hätte sich die Gemütslage nach dem Schlusspfiff des wenig geforderten Unparteiischen Roberto Baumgärtel nicht darstellen können. Während im Lager des Gastgebers SG Müncheberg, der sich ungefährdet durchgesetzt hatte, eitel Sonnenschein herrschte, entlud sich über die bedröppelten Kicker von Blau-Weiss Markendorf noch auf dem Platz ein heftiges Donnerwetter.

"Der Erfolg der Müncheberger ist unbedingt verdient. Konnten wir im ersten Durchgang noch halbwegs mithalten und sind erst durch einen individuellen Fehler mit 0:1 in Rückstand geraten, glänzten wir in den zweiten 45 Minuten durchweg mit fußballerischen Defiziten. Mit solch einer Vorstellung meiner Schützlinge will ich mich nicht anfreunden. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", konnte sich Markendorfs Trainer Denny Danowski kaum beruhigen.

Strahlende Gesichter indes gab es bei den Platzherren. "Selbst als neutraler Beobachter muss doch der Auftritt meiner Jungs Spaß gemacht haben", sagte Cheftrainer Martin Pröschild, der fast die gesamte Partie, mit Notizmappe bewaffnet, von seinem Feldherrnhügel am Rand des Müncheberger Sportplatzes verfolgte. In der Tat erarbeiteten sich die Gastgeber in Durchgang eins ein leichtes Übergewicht, das Kapitän Pascal Prentkowski mit einem unhaltbaren Distanzschuss in etwas Zählbares zur 1:0-Pausenführung ummünzte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte sich die Dominanz der SG-Elf. Doch noch stemmte sich der vielbeinige Markendorfer Abwehrverband um Mateusz Nowaczewski mit allen Mittel gegen einen weiteren Gegentreffer. In der 75. Minute folgte dann der große Auftritt von Rechtsverteidiger Tim Lück, der eine Co-Produktion mit Pascal Prentkowski zum alles entscheidenden 2:0 abschloss.

Rettungstat von Anthes

Das Glück des Tüchtigen hatte die Heimelf, als Emil Anthes einen Schuss von Tommy Klatt für seinen bereits geschlagenen Schlussmann Benny Kaminski noch von der Linie kratzte (83.). Das war es aber auch schon mit den Markendorfer Offensivqualitäten. In der Schlussphase verpassten die Münchberger gegen eine immer stärker nachlassende Danowski-Elf sogar einen höheren Erfolg.