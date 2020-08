Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Die Hygiene in den Sanitäranlagen des Lindower Campingplatzes "Weißer Sand" soll sehr zu wünschen übrig lassen. Das wird zumindest in einem offenen Brief behauptet, der an den ehrenamtlichen Bürgermeister der Drei-Seen-Stadt, Udo Rönnefahrt, adressiert ist. "Es ist mittlerweile bei den Dauercampern Usus geworden, geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit in die Sanitäreinrichtungen zu nehmen", heißt es in dem Schreiben. Zudem wird bemängelt, dass die Stromverteilerkästen unzulänglich seien und zahlreiche Kabeltrommeln über den Platz verteilt herumliegen, was zu Stromausfällen führe. Der Zeltplatzbetreiber Jörg Tümmel würde sich nicht um Corona-Regeln scheren und bei Kritik falsche Versprechungen machen oder gar mit Drohungen reagieren. Der Brief ist unterzeichnet mit "Viola Rosenfeld".

Platzbetreiber Jörg Tümmel kann die Kritik nicht nachvollziehen. Die Behörden würden seinen Platz regelmäßig kontrollieren – ohne Beanstandungen. Die Verteilerkästen, räumt Tümmel ein, seien verbesserungswürdig, bald würden neue installiert werden. Er vermutet hinter dem Schreiben eine Retourkutsche von jemandem, mit dem er im Streit liegt. "Diese Frau, die das unterschrieben hat, gibt es hier gar nicht", so Tümmel. Wie Amtsdirektor Danilo Lieske bestätigte, ist in der Liste der Kurbeitrags-Zahler keine Viola Rosenfeld erfasst. "Ich glaube, das ist eine persönliche Geschichte. Wir haben auch Schreiben erhalten, in denen Herr Tümmel in Schutz genommen wird", so Lieske. Jörg Tümmel hat nun Anzeige wegen Verleugnung erstattet.