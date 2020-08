Ines Weber-Rath

Treplin (MOZ) Die Eltern der Kinder, die im Trepliner "Zwergendorf" betreut werden, müssen ab dem kommenden Jahr mit höheren Elternbeiträgen für die Kita rechnen. Im August 2021 wird die Regelung aus dem September 2017 enden, der zufolge die Eltern der Kita-Kinder gemäß einem Beschluss der Gemeindevertretung nur die Hälfte jenes Beitrages, den sie gemäß der Höhe ihres Einkommens zahlen müssten, zahlen. Die Abgeordneten wollten mit der Maßnahme damals die Auslastung des "Zwergendorfs" verbessern. Am Montag haben die Gemeindevertreter nun eine neue Kitakosten-Beitragssatzung beschlossen. Sie tritt in einem Jahr in Kraft.

Das Land hat den Kommunen bis 2021 Zeit gegeben, ihre Kitakosten-Beitragssatzungen mit Blick auf die angekündigte Beitragsfreiheit für Brandenburger Kitas ab 2023 zu ändern. Dann will das Land die Elternbeiträge übernehmen. Diese orientieren sich am Nettoeinkommen der Eltern, der Zahl ihrer Kinder, der Betreuungszeit und an den Kosten für den Kita-Betrieb. Die tatsächlichen Kosten für einen Kita-Platz werden nur mit dem Höchstbeitrag gedeckt, den Eltern mit einem Jahreseinkommen ab 60 000 Euro zahlen. Bis20 000 Euro Jahreseinkommen der Eltern ist der Kita-Besuch für Kinder kostenfrei. Dass nur Eltern neu aufgenommener Kita-Kinder die neuen, höheren Beiträge zahlen, die anderen weiter halbierte, widerspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz.