Kremmen Ihren Schwerpunkt legt Janet Meinke auf Kinder. "Diese stehen am Anfang ihres Lebens, benötigen Unterstützung für ihr Immunsystem, um beispielsweise Infektanfälligkeit, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und ähnliches zu bewältigen", sagt sie. Vorige Woche eröffnete die Heilpraktikerin ihre eigene Praxis in der Kirchstraße 12 in Kremmen, vorerst zur Untermiete bei Klangschalenpraktikerin Vivien Dill.

Ein Anliegen seien ihr an Krebs erkrankte Patienten. "Sie benötigen beratende Unterstützung auf ihrem häufig langen Therapieweg. Gerade nach der schulmedizinischen Therapie ist es wichtig, das Immunsystem wieder aufzubauen, damit es der Körper schafft, die weitere Arbeit zu übernehmen und Rückfälle zu vermeiden", sagt die 41-Jährige. Seit 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Naturheilkunde. Als ihre Kinder vor sechs und acht Jahren auf die Welt kamen, erwuchs in ihr der Wunsch, dieses Interesse weiter zu verfolgen und als Heilpraktikerin auch anderen Kindern und Erwachsenen zu helfen, die Selbstheilungskräfte im Körper wieder anzukurbeln.

Mittlerweile hat sie die Prüfung erfolgreich abgelegt und an zahlreichen zertifizierten Fortbildungen (Klassische Homöopathie, komplementäre Onkologie, Fachberater für das Immunsystem) teilgenommen. Zusammen mit Vivien Dill hat sie zudem die kostenfreie Vortragsreihe "Hausmittel für ein gutes Immunsystem" geplant. Los geht es am 10. September mit Pflanzenheilmitteln und Gewürzen, Beginn ist um 19 Uhr.

Sprechzeiten: dienstags und donnerstags, Abendtermine möglich. Infos und Anmeldung (Vortrag): www.heilpraktiker-kremmen.de und 033055 222143.