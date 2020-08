Tatjana Littig

Hobrechtsfelde (MOZ) "We’re closed", wir haben geschlossen, prangt über dem Bild vom Alten Speicher Hobrechtsfelde. Veröffentlicht haben es die Betreiber Thomas Lubina und Christian Fröhlich am Sonnabend auf ihrer Facebook-Seite Projekt Alter Speicher.

Neben dem Bild findet sich ein emotionaler Beitrag, in dem die beiden das Aus in Hobrechtsfelde bekannt geben. "Ein kleines Stück Urlaub...am Rande von Berlin ist mit diesem Tag Geschichte", ist zu lesen.

Für März hatten Lubina und Fröhlich, die erst im vergangenen Jahr die gastronomische Bewirtschaftung der historischen Immobilie übernommen hatten, die Saisoneröffnung geplant. Doch das neuartige Coronavirus und der damit einhergehende Lockdown durchkreuzten die Pläne. Wie kann ein Neustart in so ungewissen Zeiten, wie den derzeitigen, aussehen? Dazu fand am 13. Mai ein Gespräch der Betreiber mit Vertretern des Fördervereins Naturpark Barnim, als Verpächter der Immobilie, statt.

Petra Bierwirth, Vorsitzende des Fördervereins und Teilnehmerin der Gesprächsrunde, "erklärte sich nach unserem Bitterlass, die künftig auf uns zukommenden Einbußen und Ungewissheiten der Corona-Risiken fair auf Pächter und Verpächter zu verteilen, bereit, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen", schreiben Lubina und Fröhlich. "Eine Neueröffnung des nur einjährigen Projekts ohne die Unterstützung dieses gemeinnützigen Fördervereins wäre unter den vorhandenen Bedingungen rund um Corona fahrlässig und nicht verantwortlich gewesen."

Am 16. Mai öffnete der Alte Speicher Hobrechtsfelde wieder für Besucher. Nachdem im Januar bereits Investitionen für neue Rohr- und Wassersysteme getätigt wurden, nahmen Lubina und Fröhlich im Mai wieder Geld in die Hand: ein erhöhter Zugang zum Speisecontainer, neue Küchengeräte und Sonnenschirme, Wasserspiele sowie Speisen und Getränke wurden eingekauft.

Fristlose Kündigung

Im Juni überwiesen Lubina und Fröhlich, laut eigener Aussage, den Betrag, der gemäß der neuen Vereinbarung gelten sollte, an den Förderverein. Der Verein aber bestand auf Forderungen auf Grundlage des alten Vertrages. Weil diese nicht beglichen wurde, folgte zu Ende Juli die fristlose Kündigung. Trotz Kündigung öffneten Lubina und Fröhlich auch am 1. August für Besucher – am vergangenen Wochenende war aber endgültig Schluss. Am Freitag wurde den Betreibern das Wasser abgestellt und die Räume versiegelt. "Der Handschlag war dahin", so die bittere Erkenntnis von Lubina und Fröhlich. Mehr als 120 Kommentare finden sich unter dem Beitrag der beiden. Unverständnis, Enttäuschung und Wut kommen darin zum Ausdruck. "Ich bin immer wieder überrascht, wie viele auf einen Handschlag vertrauen, gerade wenn es ums Geld geht", schreibt ein Nutzer. Beide Seiten haben Anwälte eingeschaltet.

"Das Projekt Alter Speicher war ein absolutes Herzenprojekt", schreiben Lubina und Fröhlich, "kein kurzfristiges Renditeobjekt. (...) Uns erschließt es sich in keinem Maße, wie in Zeiten von Corona mit Gastronomen so umgegangen werden kann."