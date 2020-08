Conni Schmidt, Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) In der Ausscheidungsrunde des Kreispokals haben sich die Fußballerinnen des favorisierten 1. FC Frankfurt gegen die Spielgemeinschaft Neuzeller SV/ESV Lokomotive Guben problemlos mit 3:0 (2:0) durchgesetzt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen war es für beide Teams das erste Spiel nach der Corona-Pause. Bereits in der 8. Spielminute konnte Nadine Lippert die Frankfurterinnen in Führung bringen. Nicht lange später erhöhte sie auf 2:0 (17.). Amelia Karnacz setzte den Schlusspunkt und traf zum verdienten 3:0-Endstand (56.).

Im Achtelfinale treten die Frankfurterinnen am 13. September um 14 Uhr beim VfB Steinhöfel an. Zeitgleich empfängt Blau-Weiss Markendorf die SG Wiesenau. In die Kreisliga-Saison startet der FCF am 6. September bei Victoria Seelow, nachdem der für das nächste Wochenende geplante Auftakt gegen Union Fürstenwalde abgesagt wurde. Noch länger warten müssen die Markendorferinnen, die in ihrem ersten Ligaspiel erneut gegen Wiesenau spielen – am 20. September auswärts. Die SGW tritt zum Auftakt am 6. September beim Storkower SC an.