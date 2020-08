Lisa Mahlke, Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zur ersten Stunde kamen die Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums in Frankfurt (Oder) am Dienstag noch in die Schule – um hier von ihren Lehrern zu erfahren, dass sie wieder nach Hause gehen sollen. Charlayne Koschützke, Schülerin der Klasse 10b, ist eine von ihnen. Die 14-Jährige berichtet, dass ihr Lehrer selbst erst am Morgen von der Schulschließung erfahren hatte.

Er und die anderen Lehrkräfte informierten dann die Klassen und Kurse, es gab ein umfangreiches Schreiben vom Schulleiter an die 860 Schüler und Eltern. "Ich fordere alle Schülerinnen und Schüler auf, zunächst Ruhe zu bewahren und besonnen zu reagieren", schreibt Schulleiter Torsten Kleefeld darin. Schulaufgaben bekommen Charlayne und ihre Mitschüler nun vorübergehend wieder über Onlineplattformen der Schule – so wie beim Corona-Lockdown im Frühjahr.

Bis zunächst zum 25. August bleibt das einzige frei zugängliche Gymnasium der Stadt nun geschlossen. Der Grund für die drastische Maßnahme: Knapp eine Woche nach dem Ende der Sommerferien wurden zwei weitere Personen an der Schule – eine Lehrkraft, die Kontakt mit mehreren Klassen hatte, und ein Schüler – positiv auf Covid-19 getestet, wie die Stadtverwaltung bestätigte (siehe auch Infokasten). Insgesamt gibt es am Karl-Liebknecht-Gymnasium damit nun drei bestätigte Covid-19-Fälle. Die beiden neuen Fälle traten außerhalb der Klasse auf, die bereits am Freitag nach einem positiven Test nach Hause geschickt worden war. Die veränderte Lage hatte sich erst am Montagabend nach dem Vorliegen weiterer Testergebnisse ergeben, und zu einer neuen Einschätzung geführt. Noch in der Nacht wurde dann in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister, dem Gesundheitsamt und der Schule als Vorsichtsmaßnahme beschlossen, die Schule vorübergehend zu schließen. In den nächsten Tagen sollen nun bis zu 350 weitere Kontaktpersonen getestet werden, die meisten von ihnen Schüler.

Hintergrund: Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt (Oder) nach weiteren Corona-Fällen geschlossen

Die Elternvertreter aus der Schulkonferenz seien zufrieden, wie und vor allem wie schnell Schulleitung und Gesundheitsamt reagiert hätten, sagt Elternsprecherin und Vorsitzende des Kreisschulbeirats Katrin Blume. "Natürlich gibt es immer Eltern, die das anders sehen."

Torsten Kleefeld bittet die Schüler in seinem Brief, in den nächsten Tagen möglichst zu Hause zu bleiben, alle unnötigen Kontakte zu unterlassen und die Hygieneregeln strikt einzuhalten. Neben dieser Empfehlung gilt für die Schüler der Klasse, die am Freitag nach Hause geschickt wurden, Quarantäne. Dass deren Eltern trotzdem weiter zur Arbeit gehen dürften, sorge für Unsicherheit, sagt Katrin Blume.

Schulkonferenz abgesagt

In seinem Schreiben appelliert der Schulleiter an Eltern und Schüler, nun besonders bewusst auf Symptome wie hohes Fieber, trockenen Husten, Atemnot oder den plötzlichen Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns zu achten. "Ich bitte um Ihr Verständnis und erwarte von allen eine aktive Unterstützung." Geplante Elternversammlungen und Konferenzen sind erst einmal abgesagt. Das betreffe auch die Schulkonferenz, so Katrin Blume. Geplant war das Treffen von je fünf Eltern, Schülern und Lehrern sowie dem Schulträger am Donnerstag. Dabei sollten auch das Hygienekonzept und die Notfallpläne diskutiert und abgesegnet werden – jetzt befindet sich die Schule bereits wieder mitten im Notfallmodus.

Katrin Blume lobt in dem Zusammen die neu aufgebaute Internetseite der Schule, die der Schulleiter ständig mit Informationen aktualisiere. Außerdem sagt sie: "Wir wünschen allen Betroffenen gute Besserung!"

Bis Dienstagmorgen registrierte das Gesundheitsamt gegenüber Montag vier Neuinfektionen. Die Zahl der seit Pandemie-Beginn in Frankfurt positiv Getesteten stieg damit auf 49, davon sind 16 Fälle aktiv. Stadtsprecher Uwe Meier bestätigte am Dienstagabend, dass es weitere Verdachtsfälle gebe, die Testergebnisse standen jedoch noch aus. Auch die Zahl der Frankfurter in häuslicher Quarantäne – 116 bis Dienstagmorgen – werde sich bis Mittwoch vermutlich noch weiter erhöhen, so Meier. Neben den Schülern einer kompletten Klasse am Liebknecht-Gymnasium befindet sich auch eine Klasse der Astrid-Lindgren-Grundschule seit Freitag in Quarantäne.

