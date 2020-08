Rainer Thümmel

Schwedt Nachdem die erste Schülermannschaft den Aufstieg zur Verbandsliga des Landes Brandenburg wahrnimmt und um gute Resultate spielen möchte, stellte sich auch für das zweite Schülerteam des JSV Schwedt die Frage, auf welcher Ebene es im bevorstehenden Spieljahr antreten sollte. Der Verein entschied sich für den Landesliga-Aufstieg.

In der vergangenen Saison brachte das Team in der Kreisliga Barnim viele ausgeglichene Spiele auf die Platten und erreichte schließlich einen Platz im Mittelfeld. Aber in dieser Leistungsklasse wird nur als Dreier-Mannschaft gespielt und der leistungsmäßige Abstand zur Verbandsliga ist doch sehr groß. In Hinblick auf die weitere spieltechnische Entwicklung entschieden sich Spieler und Trainer also doch lieber für einen Start in der deutlich spielstärkeren Landesliga.

Alle sind sich bewusst, dass dieser Schritt eine ebenso große Herausforderung darstellt wie der Aufstieg der "Ersten" in Brandenburgs höchste Spielklasse.

Einstieg beim mini-Championat

Rio Sternkiker hat als einziger Akteur dieses Teams bereits langjährige Landesliga-Erfahrung und wird als Mannschaftskapitän versuchen, mit seinen Gefährten ein achtbares Abschneiden zu erreichen. Er begann vor etwas mehr als drei Jahren als Zehnjähriger mit dem Tischtennis-Training beim JSV Schwedt.

Wie viele gute Spieler startete er seine Karriere mit einem Sieg beim Ortsentscheid der Schwedter mini-Meisterschaften. Zweimal gelang ihm mit seinem Team der Vorstoß in die Finalrunde des Landespokals der B-Schüler.

Sternkikers bisher größter Erfolg ist der Vizemeistertitel im Doppel mit Arne Seelig beim Landesbereichs-Championat 2019. Als vielfältig agierender Sportler kann Rio aber auch auf etliche Erfolge beim Kanurennsport und im Laufsport zurückblicken. So wurde er auch für die MOZ-Wahl zum Schwedter "Sportler des Jahres" im Nachwuchsbereich vorgeschlagen und belegte am Ende den vierten Platz.

Erst ein knappes Jahr dabei

Die zweite Position im Team wird Dominik Schulz einnehmen. Der 11-Jährige kam erst im September vergangenen Jahres zum Jugendsportverein. Durch Ehrgeiz, Trainingsfleiß und Talent hat er sich in kürzester Zeit eine ausgezeichnete spielerische Basis geschaffen. Zweifellos hätten zum jetzigen Zeitpunkt auch schon einige Erfolge in Einzelwettkämpfen für ihn zu Buche gestanden, wenn dies nicht durch die Corona-Pandemie verhindert worden wäre.

Zwangsläufig kann er nur auf wenig Spielerfahrung zurückgreifen und wird diese nun im Mannschaftsspielbetrieb in der Landesliga sammeln müssen.

Auch schon Blick in die Zukunft

Perspektivisch werden Rio und Dominik durch die Herausforderungen in der Landesliga sicherlich auch das spielerische Niveau der ersten Mannschaft halten oder erreichen können – eine wichtige Voraussetzung für eine kontinuierliche JSV-Präsenz im höherklassigen Spielbetrieb.