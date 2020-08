Olaf Gardt, Bernhard Schwiete, Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Im Moment ist es für manche vor allem die Hitze, die den Unterricht an den Schulen einschränkt. "Früh wird alles durchgelüftet. Dann geht es. Wenn aber 28 Schüler eine Stunde im Raum sind, haben wir wieder 27 bis 28 Grad. Die Wärme steckt in den Mauern", schildert Frank Boywitt, Leiter der Beeskower Oberschule, die Situation. Deshalb gebe es für alle Schüler im Moment täglich vier reguläre Unterrichtsstunden. Man wolle den Schülern alle Fächer anbieten und auch was schaffen. In der kommenden Woche, hofft Boywitt, könne man dann zum regulären Stundenplan zurückkehren.

(Noch) Kein Corona

Unterrichtseinschränkungen durch das Coronavirus gibt es in der Schule derweil bislang nicht. Bei einer Lehrkraft, die sich vorsichtshalber testen ließ, weil sie an einer Veranstaltung beteiligt war, auf der sich eine später positiv getestete Person befand, warte man noch auf das Ergebnis. Bei jedem Verdacht, jeder unklaren Situation gebe es einen direkten Kontakt zum Gesundheitsamt des Kreises. Auch für den Fall, dass sich ein Lehrer oder Schüler infiziert hätte, würde das dann notwendige Vorgehen gemeinsam entschieden. Bis dahin würden die Hygienevorgaben des Landes umgesetzt. "Wir haben tolle Eltern, die tragen mit, was wir hier machen müssen", sagt Boywitt.

Ähnlich ist es an der Storkower Europaschule. Für den momentanen Regelbetrieb habe man ein Einbahnstraßensystem eingerichtet, erklärt Schulleiter Ingolf Knobloch. Versetzte Pausenzeiten seien an der Europaschule nach seiner Ansicht nicht nötig. "Wir haben eines der größten Schulgelände in der Gegend", sagt er. Für die Klassen gebe es auf dem Schulhof feste Aufenthaltsbereiche, damit die Schüler in ihren Gruppen bleiben.

Ein solches Trennungs-Konzept für den Schulhof hat auch die Lufwig-Leichhardt-Oberschule in Goyatz eingeführt. Jeder Jahrgang hat sich demnach in der Pause in einem eigenen Bereich aufzuhalten. Dafür müssen sie dann im Außenbereich keine Maske tragen. Im Schulgebäude, allerdings schon, auch wenn, wie vorgeschrieben, die den Räumen am nächsten liegenden Treppen genutzt werden.

"Eine Frage der Zeit"

Schulleiterin Rica Otto und ihr Kollegium nutzen die ersten Schultage im Regelbetrieb dazu, mit Schülern und Eltern alle drei Schulbetriebsvarianten durchzusprechen, damit im Ernstfall alle wissen, was passiert. In der letzten Woche habe bereits ein Schüler starke Erkältungserscheinungen gezeigt. Arztbesuch und Corona-Test fielen glücklicherweise negativ aus.

Aber: "Statistisch gesehen, ist es nur eine Frage der Zeit", so Otto. "Wir rechnen damit. Der Tag X kann jeden Tag kommen." Sollten an ihrer Schule Lernende oder Lehrende positiv getestet werden, dann wird auch hier gemeinsam mit dem Gesundheitsamt entschieden werden: einzelne Klassen zurück ins Homeschooling schicken oder die ganze Schule zu schließen. Letzteres aber versuche man zu vermeiden. Und alle Lehrkräfte können sich kostenfrei testen lassen.