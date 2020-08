Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Filmfreunde aus Oberhavel können sich den 26. August rot im Kalender anstreichen, denn dann endet die kinofreie Zeit in Oranienburg. Mario Nazahn, Chef des Filmpalastes, öffnet am Mittwoch nächster Woche die Türen zum Kino in der Berliner Straße und lässt die großen Filme wieder über die Leinwand flimmern. "Wir freuen uns natürlich riesig, dass es wieder losgeht", sprudelt es aus dem Kinoleiter am Dienstagabend förmlich heraus.

Die weiterhin bestehenden Corona-Einschränkungen und Abstandsregeln dämpfen seine Vorfreude nicht. "Wir halten uns an alle Vorschriften, lassen mindestens zwei bis drei Sitze zwischen den Besuchern frei und achten auch sonst auf alle Vorgaben", so Nazahn. "Aber das Wichtigste ist, dass es überhaupt wieder losgehen kann."

Wirtschaftlich rechnet der Kinochef mit einer Auslastung von "20 bis 25 Prozent, auch aufgrund der Abstandsregeln". Mittags, nachmittags sowie abends werden Filme gezeigt, lediglich auf die "Vorstellungen früh morgens und ganz spät abends wird vorerst noch verzichtet". Ansonsten möchte Nazahn den Besuchern nach der coronabedingten Pause aber "wieder dieses ganz besondere Kinoerlebnis" in allen vier Sälen bieten. Um lange Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden und zu verhindern, dass Gäste wegen Überfüllung abgewiesen werden müssen, empfiehlt Nazahn Kinogängern, ihr Ticket bereits vorab online unter www.cinemotion-kino.de/oranienburg zu kaufen.