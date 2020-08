Baustelle L 33 am Dienstag: In den Abschnitten 5 und 6 ist die Asphalttragschicht aufgebracht, hier an der Insel nahe Stiller Grund. © Foto: Uwe Spranger

Überspannt eine lange Senke: die Mühlenfließbrücke an der Autobahn A 10 in Rüdersdorf. Ein Teil davon ist in schlechtem Zustand. Jetzt gibt es erste Schritte für einen Neubau. © Foto: Uwe Spranger

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf/Rüdersdorf (MOZ) Eigentlich müssten die Straßenbauarbeiten an der Altlandsberger Chaussee im Doppeldorf-Ortsteil Eggersdorf sich langsam dem Ende entgegeneigen. Und die Umleitung in Kürze der Geschichte angehören. Wenn es nach dem ursprünglichen Zeitplan ginge. Denn als das Millionenprojekt im September 2018 mit großem Bahnhof den ersten Spatenstich erfuhr, war für die rund zwei Kilometer von einer zweijährigen Bauzeit mit Sperrende Ende August 2020 die Rede.

Das ist nicht mehr zu halten, ist selbst für Laien augenscheinlich. Die Firma Berger Bau ist gegenwärtig in den Abschnitten 5 (Stiller Grund bis Mitte Hotel Villago) und 6 (Stiller Grund bis Postbruchweg) beschäftigt. Laut Doppeldorf-Rathaussprecherin Kathleen Brandau habe der Baubetrieb inzwischen einen überarbeiteten Bauablaufplan geliefert, der werde aber noch unter den Beteiligten diskutiert.

Genau festlegen wollte sich auch Steffen Streu, der Sprecher des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, auf MOZ-Nachfrage noch nicht. Er umriss das nunmehr ins Auge gefasste Ende der Bauarbeiten mit "Mitte 2021". Der Ausbau habe sich als schwieriger herausgestellt als angenommen, insbesondere durch Medien im Untergrund, die nicht dort lagen, wo sie sollten. Unter anderem seien Stromleitungen und Kabelverbinder an solchen Punkten gefunden worden, und auch Telekommunikationsleitungen. "Die Umverlegung war nicht eingeplant und nimmt viel Zeit in Anspruch", erklärte er. Allerdings hatte der Landesbetrieb selbst noch vor Baubeginn geschrieben, die Umverlegungen "aller Ver- und Entsorgungsleitungen im Baubereich" seien zwar nicht Leistungsbestandteil der Baufirma, würden aber "parallel ausgeführt und koordiniert".

Zudem verwies der Sprecher darauf, dass die Altlandsberger Chaussee, die auch sieben Mittelinseln bekommt, in zehn Verkehrssicherungsabschnitte unterteilt werden musste, damit vor allem gewerbliche Anlieger an der Strecke stets erreichbar bleiben. "Das macht ein Bauvorhaben aufwendig", sagte Streu.

Zumindest war der von ihm genannte Termin Mitte 2021 inklusive Knoten an der Umgehungsstraße/Garzauer Straße, der auch Neubau von Ampelanlage und Wegweisung umfasst. Dafür sei zuletzt noch eine Umplanung erfolgt, sei die neue Rechtsabbiegerspur von Strausberg-Stadt in Richtung Gärtnerei Kolbinger verlängert worden, teilte er mit. Das Land investiert fast sechs Millionen Euro in die Strecke, die Gemeinde steuert rund 750 000 Euro für Rad-/Gehwege bei.

Wettbewerb für Neubau der Rüdersdorfer Autobahnbrücken

Unterdessen hat der Landesbetrieb Straßenwesen auch die ersten Schritte für einen Neubau der Rüdersdorfer Autobahnbrücken in die Wege geleitet. Laut Steffen Streu läuft derzeit ein Wettbewerb, mit dem Ingenieurbüros ihre Varianten für Aussehen und technische Realisierung von Nachfolgebauwerken für die Anfang der 1990er-Jahre entstandenen derzeitigen Brücken vorschlagen. Zum Jahresende rechnet Streu damit, dass klar ist, welches Büro an die Planungen gehen kann und wie sich die zeitlichen Abläufe darstellen könnten. Der Landesbetrieb Straßenwesen übergibt dann allerdings die Fäden an die Anfang 2021 entstehende Autobahngesellschaft. Zudem seien noch Absprachen mit dem Bundesverkehrsministerium zu treffen, erläuterte er.

In einer Übersicht von 2018 war zumindest eine Richtungsfahrbahn der Mühlenfließbrücke an der A 10 in Rüdersdorf mit der Zustandsnote 3,5 bewertet worden und gehörte damit zu den zehn schlechtesten Bauwerken in Brandenburg.