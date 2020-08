Bernhard Schwiete

Kagel (MOZ) Aus zunächst noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag im Vereinsgebäude der SG Lichtenow/Kagel ein Feuer ausgebrochen. Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle war, sind die Folgen für die Fußballer nach einer ersten Einschätzung enorm.

"Die Gebäudeeinrichtung und auch Trikots, Bälle und weitere Ausrüstungsgegenstände sind nicht mehr nutzbar, weil das Gebäude komplett verraucht war", berichtete der Grünheider Gemeindewehrführer Norman Elsner am Dienstag. Auch ideelle Werte wie Pokale und andere Erinnerungsstücke seien zerstört. "Ich schätze den Sachschaden auf etwa 300 000 Euro. Das gesamte Gebäude ist in Mitleidenschaft gezogen", so Elsner weiter. Die Polizei nannte ihrer Pressemitteilung noch keine Schadenshöhe. Am Dienstag waren Kriminaltechniker vor Ort am Manni-Park in der Gerhart-Hauptmann-Straße, um zur Brandursache zu ermitteln.

Polizei greift zu Feuerlöschern

Als die Feuerwehr in der Nach gegen 1.30 Uhr am Brandort eintraf, war die Polizei bereits vor Ort. Mit Feuerlöschern hatten die Beamten den entstehenden Brand eingedämmt. "Dafür gebührt ihnen ganz großes Lob. Der Brand und die Schäden wären sonst noch viel größer geworden", sagte Elsner. Die Feuerwehr startete ihre Brandbekämpfung im vorderen Bereich des Gebäudes, wo aus drei Fenstern Rauch austrat. Das gleiche folgte dann im hinteren Bereich, ehe sechs Atemschutzgeräteträger den Innenangriff starteten, wie der Gemeindewehrführer den Ablauf des Einsatzes beschrieb.

An den Löscharbeiten beteiligt waren die Feuerwehren aus Kagel, Grünheide, Hangelsberg, Kienbaum, Spreeau und Mönchwinkel – also alle sechs Ortswehren der Gemeinde Grünheide, außerdem die Freiwillige Feuerwehr Herzfelde. Aus Erkner wurde die dortige Drehleiter an den Brandort alarmiert. Sie wurde dann doch nicht benötigt, sodass die Erkneraner schnell wieder nach Hause konnten. Für die Grünheider Feuerwehrleute war der Einsatz inklusive der erforderlichen Nachbereitung erst gegen 4.30 Uhr beendet.