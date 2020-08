Thomas Pilz

Barsdorf (MOZ) So richtig die Faxen dicke haben viele Barsdorfer. Der ländliche Weg zum Wald unweit der Schleuse Zaaren wurde vom World Wide Fund For Nature (WWF) zwar wie angekündigt repariert, übrigens nach Jahren vergeblicher Forderungen von kommunaler Seite, dies zu tun.

Über die Bühne gebracht wurde die Ausbesserung aber mehr schlecht als recht: Inzwischen zeigen sich erste Dellen, Rinnen und Schlaglöcher, erklärt die frühere Ortsvorsteherin Veronika Kleßny. "Wir können nur froh sein, dass es in den vergangenen Wochen kaum regnete", meint Kleßny. Sonst wäre die Piste in den Wald wie früher – als täglich diverse Holzlaster den Weg nutzten – eine wahre Huckelpiste, auf der dem Autofahrer das Essen wieder hochkommt.

Albert Wotke, der für den Umbau des Waldes bei Barsdorf zu einem Urwald verantwortliche Projektmanager erklärt auf GZ-Nachfrage, mit der Reparatur des Weges sei man der Kommune ein ganzes Stück weit entgegenkommen. Ebenso sind die von schwerer Technik zerfahrenen Wege in dem besagten Waldstück instand gesetzt worden, wurden Brandschutzschneisen angelegt.

Allerdings hatte der WWF die Wege auch mehr als 13 Jahre lang arg strapaziert, merkt Veronika Kleßny an. "Damals hat noch meine Großmutter, die an dem Weg wohnte, täglich die vielen Holzlaster gezählt", erinnert sie sich. "Wenn das unser alter Förster Grapenthin noch mitbekommen hätte, dann hätte der sicher einen Infarkt erlitten."

Seit 2007 will die größte, weltweit tätige Naturschutzorganisation auf einer Fläche von rund 650 Hektar den zumeist monotonen Kiefernwald in einen urwüchsigen Mischwald umfunktionieren. "Diesen Wald, der südlich an die Tangersdorfer Heide angrenzt und bisher von monotonen Kiefernforsten geprägt war, wird der WWF im Laufe der nächsten Jahre durch Waldumbau und Wiedervernässung zu einem artenreichen, ungenutzten Mischwald mit standortheimischen Baumarten umwandeln", heißt es in der offiziellen Beschreibung des Projektes – für das allerdings noch immer kein Konzept erarbeitet wurde – was zahlreiche Bürger irritierte und verärgerte.

Albert Wotke betont, dass in Sachen Konzept Licht am Ende des Tunnels zu sehen sei: Voraussichtlich im kommenden Frühjahr werde der sogenannte Naturerbe-Entwicklungsplan vorliegen. Dass dies so lange dauert, sei auch dem Umstand geschuldet, mit potenziellen Auftragnehmern keine Einigung über die Modalitäten der Erarbeitung des Konzeptes erlangt zu haben. "Die wenigen Experten-Büros, die solch ein Konzept erarbeiten können und freie Kapazitäten hatten, haben zum Beispiel Mondpreise aufgerufen, sprich waren viel zu teuer", erklärt Wotke.

Inzwischen befindet sich das Vorhaben anscheinend ohnehin in der Warteschleife. Wegen niedriger Holzpreise werde seit Monaten schon kein Holzeinschlag mehr betrieben, sagt Wotke. "Wahrscheinlich werden wir auch im kommenden Winter deshalb auf einen Holzeinschlag verzichten", kündigt er an.