Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mussten sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Am Anfang stand eine Verwechslung, die mittels eines Videos aufgeklärt werden konnte: Nicht der Hauptangeklagte 53-jährige G., sondern sein 38-jähriger Kollege S. hatte einen jungen Mann zu Boden gerungen und kniete auf seiner Brust. S. gab im Großen und Ganzen auch zu, dass das so war.

Darüber hinaus blieben bei dem Geschädigten W., seinem Bruder und den Freunden, von denen einige als Zeugen geladen sind, viele Erinnerungen undeutlich. Am Sonnabend des Hohen Neuendorfer Herbstfestes 2019 war gegen 23 Uhr eine Gruppe von jungen Erwachsenen und Jugendlichen auf dem Parkdeck des nahen Einkaufsmarktes sowie. G. und S., die aus Sachsen-Anhalt stammen und nach Ladenschluss nach Hause wollten.

Der Angeklagte G. sagte aus, der Geschädigte W., der sich bereits zuvor beim Einkaufen in der Filiale gegenüber einer Kassiererin aggressiv benommen und deshalb einen Platzverweis erhalten habe, habe eine beleidigende Bemerkung wie "ihr dummen Sachsen" gemacht und sei gegen sein Auto getreten, woraufhin er selbst und sein Beifahrer S. ausgestiegen seien. Dann ging offenbar alles sehr schnell, es kam zu einer Rangelei auf der Ausfahrtsschräge des Parkdecks, infolge derer S. W. zu Fall brachte, ihn würgte und ihn mit dem Knie auf der Brust am Boden hielt. S. ist ein sehr großer, massiger Mann.

"Runter von meinem Bruder!"

Der Zeuge K. eilte hinzu und versuchte, S. von W. herunterzuziehen. Das ist auf dem 36-sekündigen Handyaufnahme, von der nicht mehr festzustellen war, wer sie gemacht hat, deutlich zu sehen. Auch W.s damals 17-jähriger Bruder ist zu hören, wie er mehrfach entsetzt "runter von meinem Bruder!" schreit und wie der Angeklagte G. darauf achtet, dass niemand auf den am Boden liegenden W. fällt. W. erleidet Prellungen an der Brust, Schürfwunden, ob er sich infolge des Luftmangels oder des Alkohols übergeben muss oder gar nicht, bleibt am Ende unklar. Sie Polizei ist schnell auf dem Parkdeck zur Stelle und klärt die Situation. W. erstattet erst am Montag darauf Anzeige, er wird wegen Schluckbeschwerden auch ärztlich behandelt. Vor Gericht tritt er als Zeuge auf. "Da wird schon ein Spruch gekommen sein", vermutet er selbst, erinnert sich aber nicht an den Inhalt. Einen vorherigen Platzverweis weist er zurück, erinnert sich auch nicht, vorher überhaupt in dem Geschäft gewesen zu sein.

Der Staatsanwalt lässt den Vorwurf der Beihilfe gegen G. fallen, weil dieser am Ende sogar W. habe helfen wollen. Bei S. plädiert er wegen gefährlicher Körperverletzung, auf eine Freiheitsstrafe von neun Monaten zur Bewährung.

Schon da atmet S. hörbar erleichtert auf. Denn er ist nicht unbescholten. 14 Einträge hat er im Bundesregister, hat auch schon einmal wegen gefährlicher Körperverletzung eine Gefängnisstrafe erhalten. Die Richterin sieht es ähnlich. Das Würgen, unterstützt von dem Körpergewicht auf W.s Brust, hätte dessen Leben gefährden können. Die vorhergehende Provokation durch W. mindere die Schwere der Tat. Sechs Monate auf Bewährung lautet ihr Urteil. Außerdem muss S. 40 gemeinnütziger Arbeit leisten.