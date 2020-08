Annette Herold

Erkner (MOZ) Es ist nicht zu übersehen. "Wir schließen!" steht rot auf gelbem Papier auf mehreren Aushängen am Eingang des Netto-Markendiscount zu lesen. Am Sonnabend soll letzter Verkaufstag sein. Drinnen künden davon erste Preissenkungen, den Kunden wird für die Zukunft ein Besuch der Filialen in Woltersdorf und Rüdersdorf empfohlen.

Damit verliert die Stadt Erkner binnen weniger Wochen zwei Einkaufsmärkte. Ende September soll Rewe in der Friedrichstraße schließen, dem Unternehmen ist die Fläche zu klein geworden. Bei Netto in der Bahnhofsstraße ist der Mietvertrag ausgelaufen. Den Mitarbeitern sollen Stellen in anderen Filialen angeboten worden sein.

Mit dem Gebiet zwischen Bahndamm, Flakenfließ und Bahnhofsstraße hat die Stadt große Pläne. Es geht um eine städtebauliche Verbindung zwischen Bahnhof und Zentrum, die die Stadtverordneten vor der Sommerpause mit dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht haben. Der Bahnhof soll quasi näher an die Stadt rücken. "Da hat man als Fußgänger oder Radfahrer im Moment zu viel Freiraum", sagt Vize-Bürgermeister Clemens Wolter über den Weg zwischen Bahnhofsunterführung und Kreisverkehr. "Wir sehen das als Manko." Deshalb habe die Verwaltung auch das Gespräch mit dem Eigentümer des Netto-Grundstücks gesucht und so auch erfahren, dass der Mietvertrag jetzt endet. "Wir wollen nichts, das seinen Interessen zuwider läuft", sagt Wolter. Aber es gehe schon darum, das Gebiet aufzuwerten. "Wir wollen dort keinen Discounter mehr. Das Gebiet ist gut versorgt."

Dabei sind andere Discounter durchaus interessiert, wie vom Eigentümer Slate Acid Management zu erfahren ist. Es habe entsprechende Anfragen gegeben, heißt es aus dem Büro Frankfurt/Main des globalen Investors mit dem Schwerpunkt Immobilien. Aber auch die Eigner versichern, nicht gegen die Interessen der Stadt handeln zu wollen. Es solle deshalb in nächster Zeit weitere Gespräche geben.

Überlegungen noch am Anfang

Noch seien die Überlegungen für die Zukunft von Gebäude und Grundstück ganz am Anfang, berichtet ein Mitarbeiter des Investors. So sei auch noch unklar, ob das Haus stehen bleibt oder abgerissen wird. Die noch nicht spruchreifen Überlegungen reichten von Biomarkt bis Fahrradladen. Der Investor hofft auf einen Baustart im nächsten Sommer. Was sich indes schon abzeichnet: Eine Zwischennutzung des Marktes wird es wohl nicht geben, sodass er zunächst leersteht.

Vor dem Baustart muss sich die Stadt als Nächstes mit einem Bebauungsplan befassen, der dann der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt wird.