Bettina Winkler

Beerfelde (MOZ) Drei Strohballen – spendiert von den Landwirten Lutz und Jörg Puhlmann – wurden von fleißigen Frauen aus dem Beerfelder Sportverein auf dem Dorfanger als Erntefee heraus geputzt. "Seit 15 Jahren gibt es diese Tradition, die wir auch in Corona-Zeiten aufrecht erhalten wollen", erzählt Ortsvorsteher Horst Wittig. Das jährliche Erntefest musste abgesagt werden. Auf ihre Erntefee wollten die Beerfelder aber nicht verzichten.

Die diesjährige "Erntefee" ist wieder einmal eine kreative Gemeinschaftsarbeit. Aus Bergen von Stoffen haben die Dekorateurinnen das Kostüm zusammengestellt. Ein Mundschutz darf in Corona-Zeiten natürlich nicht fehlen, dachten sich die Frauen. Erika Wittig machte sich ans Werk und nähte aus blau-weiß gestreiftem Stoff einen XXL-Mundschutz für die Strohdame. Christian Schulz brachte das zeitgemäße Accessoire, das mit Nägeln befestigt wurde, in luftiger Höhe an. Dafür musste er extra auf eine Leiter steigen.

"Welcome to Germany"

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend geschah dann das Unglaubliche. Die Erntefee wurde von Unbekannten "geschändet". Der Mundschutz wurde abgerissen und ersetzt durch einen roten Stofffetzen, auf dem ein stilisiertes Gesicht, das an das Konterfei von Adolf Hitler erinnert, aufgedruckt ist. Darüber steht in altdeutscher Schrift "Welcome to Germany". Die Beerfelder sind schockiert und verärgert. Die Täter agierten in der Nacht unbemerkt mitten im Ort. "Um den Fetzen im Gesicht anzubringen, mussten sie eine Leiter haben oder selbst Räuberleiter machen", vermutet Horst Wittig.

Es wurde Anzeige erstattet. "Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen", sagt Kriminalhauptkommissarin und Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. "Es wird geprüft, ob der abgewandelte Smiley darunter fällt." Sollte sich der verdacht bestätigen, wird der Staatsschutz den Vorfall übernehmen. Ist das Symbol harmlos, ist es keine Straftat, da die Strohpuppe keinen Schaden genommen hat. Das Verfahren würde dann eingestellt werden.

Die Beerfelder lassen sich von der Aktion aber nicht entmutigen. Monika Pooch hat kurzerhand einen orange-weiß-gestreiften Kopfkissenbezug zu Erika Wittig gebracht, die daraus am Dienstag in zehn Minuten einen neuen Mundschutz mit den Maßen 80 mal 50 Zentimeter für die Erntefee schneiderte. "Dieser wird wieder an Ort und Stelle angebracht", sagt Erika Wittig.