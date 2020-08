Von Maria Neuendorff

Berlin Während man sich im Erdgeschoss der Urania in Schöneberg derzeit eine Ausstellung über die Besonderheiten der Stadtnatur ohne Eintritt oder Sicherheitscheck ansehen kann, müssen Besucher im zweiten Stock des Anbaus ihre Ausweise zücken. Wie am Flughafen kontrollieren Justizbedienstete des Kriminalgerichts Taschen und lassen einen Metalldedektor über die Kleider gleiten. Davon, dass im sogenannten Edison-Saal gerade eine Gerichtsverhandlung wegen Wirtschaftsdelikten des Moabiter Landgerichts stattfindet, bekommen Besucher im Rest des Kulturhauses so gut wie nichts mit.

Allein 16 Anwälte

Das wird am Freitag sicher anders sein. Dann wird die Sicherheitsstufe noch einmal erhöht, wenn Mohamed V. aus der Untersuchungshaft in Moabit mit Unterstützung der Berliner Polizei in das unbescholtene Kulturzentrum in Schöneberg gebracht werden muss.

Die 13. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin eröffnet um 10.30 Uhr die Verhandlung gegen Mohamed V. und sieben weitere Angeklagte wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln sowie Beihilfe zu diesen Taten.

Der Prozess wird wegen der Corona-Pandemie ebenfalls nicht im Kriminalgericht, sondern in der Urania stattfinden. "Das Gericht zieht auf die Bühne, das ist auch für uns neu. Aber wir mussten irgendwie kreativ sein", sagt Lisa Jani, Sprecherin der Berliner Strafgerichte.

Angesichts von acht Angeklagten und 16 Verteidigern könne in den Sälen des Moabiter Kriminalgerichts das gesetzlich angeordnete Abstandsgebot nicht eingehalten werden. Deshalb hat das Landgericht Berlin in Zusammenarbeit mit der Justizverwaltung, dem Präsidenten des Kammergerichts sowie der Urania e.V. den Saal Edison für die Hauptverhandlung reserviert.

"Wir haben versucht einen Ort zu finden, der nicht allzu weit entfernt liegt und wo man die Sicherheit gewährleisten kann", erklärt Jani. Eine Veranstaltungshalle wie das Velodrom mit vielen Ein- und Ausgängen wäre zum Beispiel wieder viel zu groß gewesen. Der "Edison"-Saal in der Urania, in dem sonst Tagungen und Podiumsdiskussionen stattfinden, eignet sich auch gut, weil er individuell bestuhlt werden kann. So wird es auch Platz für acht Journalisten und zusätzlich noch für Besucher geben. Dass der Öffentlichkeit die Chance gegeben wird, Gerichtsverfahren beizuwohnen, ist im Gesetz verankert.

Auch den Prozess zu verschieben, war nicht möglich. "Da einer der Angeklagten in Untersuchungshaft sitzt, gilt das Beschleunigungsgebot", so Jani.Bislang sind insgesamt 30 Hauptverhandlungstermine angesetzt. Den Angeklagten im Alter zwischen 19 und 39 Jahren wird vorgeworfen, sich Ende Juli 2019 zusammengeschlossen zu haben, um in Berlin einen professionellen Kokain-Lieferservice zu bestreiben. Die Bestellungen hätten sie telefonisch aufgenommen. Die Auslieferungen an die Abnehmer seien mit Autos erfolgt.

Zwischen Juli 2019 und November vergangenen Jahres verkauften die Männer laut Anklageschrift an insgesamt 92 Tagen bei 301 Lieferfahrten insgesamt 375 Portionen Kokaingemisch. Eine Einheit von einem halben Gramm hätten sie zu einem Preis von etwa 40 Euro veräußert und dadurch insgesamt einen Gewinn von rund 15 000 Euro erwirtschaftet.

Der Angeklagte Mohamed V. habe die Geschäfte aus einer Bar in Hellersdorf heraus als Kopf der Bande koordiniert und gemeinsam mit einem Komplizen das Rauschgift besorgt. Dass man zusammen mit dem LKA eine Veranstaltung vorbereitet, sei eine neue Erfahrung, sagt auch Urania-Sprecherin Vivian Kreft. Zunächst habe man den Gerichtsdienern geholfen, sich im Haus zurechtzufinden, das im älteren Teil ähnlich verwinkelt ist, wie das Moabiter Kriminalgericht.

Kultursäle während der Pandemie für öffentliche Belange umzunutzen, würde auch anderen Einrichtungen helfen, besser über die Runden zu kommen, glaubt Kreft. Durch die Mieteinahmen könne die Urania nun andere Ausfälle auffangen. Denn obwohl im September wieder das volle Programm startet, wird es wohl schwer bleiben. Für den Humboldt-Saal mit 800 Plätzen dürfen derzeit nur 217 Tickets verkauft werden.