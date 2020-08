Wie am See: Die kleine Badestelle an der Schwedter Uferpromenade wird seit Wochen vor allem von vielen Familien mit Kindern genutzt. Der Betreiberverein zählt regelmäßig 50 bis 100 Gäste, die baden oder sich auf der Wiese und Terrasse sonnen. © Foto: Michael Dietrich

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Gäste, die Schwedt bisher nur als Plattenbau-Siedlung mit Militärknast und Chemiebude kannten, trauen ihren Augen nicht. Mitten in der Stadt öffnet sich am Uferradweg zur alten Oder hin ein kleines Ferienparadies. "Wie am See bei uns in Leipzig, nur viel kuscheliger, familiärer und schöner", staunt Rainer Totzke, der mit seinem Sohn in der Uckermark eine Ferien-Radtour macht und auf Station in Schwedt die kleine Badestelle entdeckte.

Seit Wochen erlebt der kleine Flussstrand mit Liegewiese, Sonnenterrasse sowie überschaubarem, mit Bojen abgegrenztem Bade- und Schwimmbereich im Wasser einen regen Zulauf. Es sind Kinder, die sich nach der Schule hier verabreden, ältere Schwedter, die mit ihrem Enkel kommen, Eltern mit mehreren Kindern. Die Mitglieder des Betreibervereins Flussbadestelle zählen regelmäßig 50 bis 100 Besucher zur gleichen Zeit – oft wechselt das Publikum vor- und nachmittags. In Spitzenzeiten wurden schon­ 120 Gäste gezählt, danach musste der benachbarte Fischer Zahn die Wiese hinterm Boots- und Wassertretbootverleih mit Flatterband absperren. Bis zu seinem Fischerhof heran lagen die Besucher auf der Wiese.

Die kleine, naturbelassene Badestelle am Fluss funktioniert. Allen Unkenrufen und Angriffen zum Trotz ist das Mini-Freibad genau das geworden, was sich die Unterstützer des Projektes in den sechs Jahren Vorbereitungszeit immer erträumt hatten: Nicht mehr und nicht weniger als das Angebot, am Fluss in Schwedt wieder baden zu gehen. Für jeden. Kostenlos.

Rettungsschwimmer vor Ort

Die Gäste können unter lustigen Südsee-Sonnenschirmen liegen, auf der Terrasse stehen Strandkörbe und eine historisch anmutendes Umkleidezelt. Nachbar Ismael Shakiri, den hier alle als Isi kennen, liefert seine Pizzen und Getränke natürlich auch an den Strand. Platzwart Andreas Stehr schaut regelmäßig nach dem Rechten. Ehrenamtlich sind bei Badewetter junge Rettungsschwimmer der DLRG vor Ort.

Wie beliebt die Badestelle ist, kann man schon vor dem eingezäunten Eingang sehen. 20 bis 30 Fahrräder sind hier geparkt, Kinder spielen auch außerhalb der Badestelle im Schatten der großen Bäume. Sie haben die Fitnessgeräte, die für Senioren aufgestellt wurden, für sich entdeckt.

30 Euro in der Spendenbox

Der Verein räumt mit seinen Mitgliedern zwar auch regelmäßig auf, "die meisten Gäste achten jedoch selbst darauf, dass nichts liegen bleibt", erklärt Vereinschef Mike Bischoff. "Es ist sogar so, dass die Gäste uns ansprechen und nach dem Besuch spenden wollen. Meist zwischen 20 und 30 Euro stecken jeden Abend in der Spendenbox."

"Von dem, was Schwedt in den vergangenen Jahren so auf die Beine gestellt hat, ist dies das nachhaltigste Projekt, das den Bürgern direkt zugute kommt", findet Alexander Koenig. "Es kommt ohne Technik oder Chemie aus, ohne Eingriff in die Natur." Doch in der Natur kommt auch das vor: Algen im Wasser. Am Dienstag meldete der Verein: Das Flussbad bleibt vorsorglich drei Tage bis zum Wochenende zu. Zu große Hitze und kaum Strömung hatten die Algen vorm Strand ordentlich vermehrt.