Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Es ist ein wahres Kleinod, das die Beachtung der Einheimischen genauso wie der Besucher der Stadt verdient: das alte Feuerwehrgerätehaus mit hölzernem Schlauchturm in Müllrose. In der Schiffbauerstraße, die nahe der Kanalbrücke von der Frankfurter Straße abbiegt, wartet der Ge­bäude­­kom­plex, der jetzt 95 Jahre alt wird, auf Touristen und andere wissbegierige Gäste.

Seit 15 Jahren ist das Feuerwehrgerätehaus, dessen Dienstzeit im Jahr 1964 geendet hatte, Teil des Müllroser Heimatmu­seums. Und als Zweigstelle des Museums beherbergt es natürlich auch eine Ausstellung zur Geschichte des Erholungsortes Müllrose, genauer gesagt: eine zweigeteilte Ausstellung. Eine kleine Ausstellung mit vielen historischen Originalen. Einerseits widmet sich diese Ausstellung der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt – einer Geschichte, die am 13. Mai 1901 begonnen hatte; im kommenden Jahr wird die Müllroser Feuerwehr also bereits 120 Jahre alt. Andererseits wird sehr ausführlich die Beziehung der Stadt zum Friedrich-Wilhelm-Kanal und später zum Oder-Spree-Kanal und da vor allem der Schiffbau, der in der Müllrose einst große Bedeutung hatte, beleuchtet.

Wer nur vorbeifährt an dem kleinen Feuerwehrgerätehaus, der ahnt möglicherweise gar nicht, welche historischen Schätze in dessen Innerem zu betrachten sind. Bei diesen Schätzen handelt es sich überwiegend um private Leihgaben – jedenfalls, was den Ausstellungsteil zu Müllroses Beziehung zum Kanal und zum Schiffbau betrifft. "Alle Exponate in diesem Bereich sind Dauerleihgaben von Ronné Schuknecht, dem Eigentümer der Marina Schlaubetal", informiert Romy Werner, verantwortliche Museologin im Heimatmuseum.

Dort, wo sich heute die Marina Schlaubetal befindet, hatte einst die Werft von Karl Möser ihren Sitz. Eine von drei Schiffswerften, die es einst in Müllrose gab. Und alle drei Werften – neben der erwähnten von Karl Möser waren das die von Hermann Haase und von Fritz Kubler – waren rund um den Kleinen Müllroser See angesiedelt.

Dominiert wird der Ausstellungsbereich vom Heckteil eines Eisernen Schleppkahn namens "Hermann", gebaut im Jahr 1943 in der Werft der Gebrüder Möser. Das Heckteil war aus dem Schiff herausgesägt worden. Vor diesem Exponat liegt ein großes, aus Holz gefertigtes Ausflugsboot – ebenfalls ein Müllroser Produkt. Zu diesen beiden gesellen sich ein mobiles Schweißgerät, eine Seilwinde, ein stählernes Schmiedefeuer, eine Ankerwinde, diverse Zangen, Hämmer und anderes Werkzeug und anderes mehr. Auch ein ausgebauter Schiffsmotor kann betrachtet werden. Info-Tafeln informieren über den Schiffbau in Müllrose und die Geschichte des Kanals.

Besuch der Ausstellung ist gratis

Im hölzernen Schlauchturm kann das älteste Ausstellungsstück bewundert werden: eine 107 Jahre alte Handdruckspritze der Freiwilligen Feuerwehr Müllrose. Sie ist das Herzstück der kleinen Ausstellung zur Feuerwehrgeschichte. Neben ihr sind einige alte Feuerlöscher und Beile, historische Fotos und ein im Tro­ckenturm hängender Wasserschlauch zu sehen. Auf einer Infotafel wird die Geschichte der Feuerwehr dargestellt.

Alle Exponate können gratis hinter Glaswänden betrachtet werden. Die Tore werden täglich spätestens um 9 Uhr geöffnet.