BRAWO

Falkensee Auch in diesem Jahr findet das Familienfest mit der Landtagsabgeordneten Barbara Richstein und dem CDU Stadtverband Falkensee statt.

Am Samstag, 22. August, werden von 14 bis 18 Uhr auf der Wiese am Falkenhagener See, am Ende der Kantstraße in Falkensee, bunt gemischte Attraktionen für Kinder und Junggebliebene geboten.

So wird es wie bei vergangenen Festen eine große Trampolin-Anlage, Tischkicker und Hoverboards geben. Große und kleine Kinder können u.a. Büchsen werfen, sich an Geschicklichkeitsspielen üben oder beim Mal-Stand kreativ gestalten. Ab 17 Uhr gibt es dieses Jahr zum ersten Mal Kinderdisco mit Melli, also, Tanzschuhe anziehen und vorbei kommen.

Für das leibliche Wohl wird rundum gesorgt sein: mit gegrillten Würstchen, Kaffee und Kuchen und einiges mehr. Der Erlös dieses Festes fließt einem guten Zweck zu.