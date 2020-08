Mario Lehmann an seinem Videoschnittplatz: Hier verbringt er viel Zeit, denn die Videos werden aufwendig zusammengesetzt. Außerdem ist er täglich mit dem Fotoapparat in Beeskow unterwegs. © Foto: Jörn Tornow

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Schon früh am Morgen ist er in Beeskow unterwegs. Wenn die Straßen noch leer sind, fotografiert Mario Lehmann seine Heimatstadt, hält deren Schönheit mit der Kamera fest. Fotografieren, das ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Die Kunst gibt er gern an andere weiter. Jahrelang leitete er, den sie in der Stadt liebevoll "Lemmi" nennen, die Fotofactory des Kunstkreises.

Doch im Internet, vor allem den sozialen Medien, ist er weder unter seinem Spitznamen noch als Mario Lehmann bekannt. Da ist der Beeskower vielfältig wie einst Hape Kerkeling, nur noch nicht so berühmt. Seine bekannteste Figur ist die des Schlagerbarden Ronni Romantig. Er ist als Rapper MC Schröder unterwegs und als Rocker in der virtuellen Band Kopfleuchten 90. Der Schlagersänger Ronni Romantig hat dabei bislang für besonders viel Furore gesorgt. "Ich bin verliebt in mein Beeskow" wurde so etwas wie eine kleine Stadthymne.

Zur Langen Nacht sollte sie einmal live erklingen. Der Erfolg war dann so groß, dass Ronni auch zu Tanzpartys und Geburtstagsfeiern eingeladen wird, um das Lied zu präsentieren. Er sieht sich dabei als "Guerillakämpfer des schlechten Geschmacks". Das strahlt er auch aus. Bei Auftritten ist er immer in eines von sechs prächtigen Jackets gekleidet. Große rote Herzen auf schwarzem Grund sind das Mindeste. Viel Glitzer ist besser. Unterstützt wird er bei den Auftritten von Trom Peter, alias Jan-Peter Voigt. Dessen Instrument ist natürlich die Trompete.

"Mit Kostümierung und mit Verstärkung hat man mehr Selbstvertrauen, wenn man auftritt", so Lemmi, dem klar ist, dass er mit seiner Kunst polarisiert. Nicht jeder Zuhörer erkennt gleich die Ironie in seinen Liedern. Aber als Schlagersänger hat er auch viele Fans. Auf YouTube hat "Ich bin verliebt in mein Beeskow" fast 10 000 Klicks bekommen. Bei einer Fastnachtsveranstaltung wurde er sogar schon parodiert. Fast schon ein Ritterschlag. Im Moment macht Ronni Romantig etwas Pause, ist vielleicht auch wieder auf Tournee durch Asien. Lemmi schlägt aktuell etwas härtere Töne an. Die nächste Veröffentlichung ist für den 20. September geplant. Es wird die neue Single "Ein Leben ist nicht genug" von Kopfleuchten 90 feat. MC Schrödinger geben.

Dass die Kunst im Leben von Mario Lehmann eine so große Rolle spielen würde, war eigentlich nicht abzusehen. Nach der Lehre wollte er als Kfz-Mechaniker arbeiten, doch er erkrankte schwer. Eine Gehirnblutung musste in der Charité in Berlin operiert werden. Danach konnte er nicht sprechen, hatte eine Nervenlähmung. Probleme mit seinem Kurzzeitgedächtnis regelt er noch immer, indem er sich wichtige Dinge sofort notiert. Feinmotorische Einschränkungen kann er gut überspielen. Die Schmerzen erträgt er. Eine normale Berufstätigkeit ist nicht möglich.

Mit Kunst den Alltag meistern

Lemmi studiert digitale Musikproduktion und Drehbuchschreiben. Mit der Fotografie, der Musik und dem Schreiben satirischer Texte hat er für sich neue Aufgaben gefunden, die seinem Leben Struktur geben. Seine Arbeitsergebnisse präsentiert er gern der Öffentlichkeit. Das gilt für Fotos und Zeichnungen, die er mehrfach in Ausstellungen präsentiert. Das gilt für die mittlerweile sieben Spielfilme, die der heute 49-Jährige produziert hat. Viele Freunde wirkten da als Laiendarsteller mit. Auch natürlich seine Freundin Annett, die auch immer wieder in den Musikvideos von Ronni Romantig zu sehen ist.

Unter "Lemmis Art" findet man die Videos bei YouTube und Facebook. Und seit neuestem ist seine Musik in vielen Streaming-Diensten verfügbar. Man findet Kopfleuchten 90, MC Schrödinger und Ronni Romantig bei Apple Music, Amazon, Spotify und Deezer.