Simone Weber

Rathenow "Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben." Dieses Zitat des spanischen Künstlers Pablo Picasso kann man an einer Wand der Rathenower Unterrichtsräume der Freien Schule für Musik & Kunst "TonArt" am Körgraben lesen.

Im dortigen Atelier unterrichtet Annelie Knobloch derzeit rund 80 junge Künstler, auch Erwachsene. Das Gros besteht aus Schülern erster bis 13. Klassen. Seit zehn Jahren besteht "TonArt". Aktuell läuft eine Ausstellung im Kulturzentrum, die bis 27. September 80 Arbeiten aus zehn Jahren zeigt. Diese stellt ein "Best of" von "TonArt"-Schülern dar. Die Bilder entstanden in verschiedenen Maltechniken wie Pastell- und Ölkreide, Acryl und Aquarell. "Die Ausstellungsbesucher erhalten einen Einblick in die Vielseitigkeit der Arbeiten", so Annelie Knobloch, die den künstlerischen Bereich mit den Kursen leitet. "Mit der Ausstellung wollen wir auch besonders talentierte Schüler würdigen."

Unter den ausstellenden Schülern sind mittlerweile auf welche, die ihren beruflichen Weg gefunden haben. So wie Cornelia Scheide. Die 1988 in Berlin geborene Grafikdesignerin wuchs in Premnitz auf und besuchte von 2007 bis 2012 Kunstkurse bei Annelie Knobloch, anfangs noch an der Musik- und Kunstschule Havelland. Als Abschlussarbeit ihrer Ausbildung der Best-Sabel-Berufsschule für Design in Berlin erschien im Juli 2012 das Buch "Meine liebsten Märchen der Gebrüder Grimm" mit 14 beliebten Märchen, die Cornelia Scheide illustrierte.

Die 20-jährige Lea Trägenap steht gerade erst am Anfang ihres beruflichen Wegs. Die Rathenowerin besuchte seit der 3. Klasse zehn Jahre lang Kunstkurse bei "TonArt". Jetzt setzte sie ihren Traum um und begann eine Ausbildung als Mediengestalterin im Kulturpalast in Hamburg.

Noch relativ neu bei "TonArt" ist Lorelei aus Premnitz. Sie ist seit dem letzten Schuljahr dabei. "Ich kann mich nicht festlegen, was ich am liebsten Male. Ich probiere mich gern aus", sagt die Siebenjährige, von der vier Bilder in der Ausstellung zu sehen sind. "Eines zeigt eine große Muschel und ein anderes einen Baum mit ganz vielen Herzen dran – ein Herzensbaum."

Ihre gleichaltrige Freundin Pia aus Rathenow besucht den Kunstkurs seit Februar. "Tiere male ich am liebsten. Ich mag die Natur", so Pia, von der ein Bild mit zwei Seepferdchen ausgestellt ist. "Zuhause male und bastle ich auch gern. Von meinem Taschengeld kaufe ich mir manchmal dafür eine kleine Leinwand."

Der TonArt e.V. wurde in Premnitz 1993 gegründet. 2010 startete die Freie Schule für Musik & Kunst mit Ateliers in Premnitz und in Rathenow. Seit 2017 befinden sich Musik- und Kunsträume Am Körgraben 1b-c in Rathenow. Wichtiger Bestandteil der Arbeit sind Kunstkurse und -projekte in Kooperation mit Schulen und Kitas des Westhavellands. Mehr Informationen zum Verein und zur Kunstschule gibt es online auf www.tonart-hvl.com.