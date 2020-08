red

Niemegk Für die Gemeindefahrt zur Orgelakademie nach Bad Liebenwerda und in den kleinen Spreewald gibt es noch ein paar letzte freie Plätze. Wer Interesse hat, an der Fahrt der Kirchengemeinde Niemegk und Omnibusverkehr Glaser teilzunehmen, kann sich noch bis zum 21. August im Pfarramt Niemegk anmelden.

Die Tagesfahrt in die Kurstadt Bad Liebenwerda beginnt mit Besuch der 1. Südbrandenburgischen Orgelakademie. In diesem Museum können der Aufbau, die Funktionsweise und die Geheimnisse der Königin der Musikinstrumente erlebt und ausprobiert werden. Nach einer Führung mit Orgelspiel in der ev. St. Nikolaikirche gibt es Mittagessen beim Rosenwirt in Winkel. Den Abschluss bildet eine Kahnfahrt im "Kleinen Spreewald" mit Kaffeegedeck beim Rosenwirt.

Die Fahrt kostet pro Person 70 Euro. Bezahlung ist im Pfarramt oder per Überweisung möglich. Die aktuellen Hygieneverordnungen sind zu beachten. Die genauen Busabfahrtszeiten und die Platznummern werden den angemeldeten Teilnehmern schriftlich vor der Fahrt mitgeteilt.