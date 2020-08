Heike Weißapfel

Oberhavel (MOZ) Corona oder nicht: Die Funi soll auch in diesen Herbstferien wieder stattfinden. Darüber sind sich die Jugendkoordinatoren von Hohen Neuendorf, Oranienburg und Hennigsdorf, Andreas Witt, Angela Mattner und Johannes Otto, die dieses Gemeinschaftsprojekt zum dritten Mal ausrichten, einig.

Bei der Funi (zusammengesetzt ursprünglich aus Ferien-Uni, aber auch das Wort "Fun" ("Spaß") steckt drin) kamen Kinder aus dem Kreis zu den Workshops in den jeweils wechselnden Austragungsorten. Dieser hätte in diesem Jahr Hohen Neuendorf sein sollen. Corona-bedingt sollen die Kinder aber diesmal kurze Wege haben. "Wir zusammen – mit euch – bei euch" steht dafür als Motto. Die Angebote werden dezentralisiert, also auf die drei Städte verteilt.

Hinter der Funi stehen Umwelt und Ökologie als Hauptthema. Die Kinder machen sich eine Woche lang zu Erkundungen ins "Naturspaßgebiet" auf, was vieles gleichzeitig bedeutet. Sie sind draußen, beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten der Natur – und haben natürlich ihren Spaß dabei. In der Woche vom 12. bis 16. Oktober machen Angela Mattner, Johannes Otto und Andreas Witt und ihre jeweiligen Teams deshalb ganz unterschiedliche Angebote.

In Oranienburg wird das grüne Klassenzimmer zum Freiluft-Hörsaal, dazu finden zwei Workshops auf dem Campus der Havelschule statt. Bei Angela Mattner und ihrem Team dreht sich ein Funi-Kurs ums Upcyclen von Kleidung und Textilien, also um "aus alt mach neu!" Es werden aber auch Insektenhäuser gebaut, und an einem Tag gehen die Kinder auf eine Forschungsreise durch den Schlosspark.

Wie Graffiti auf eine umweltschonende Weise gesprüht werden können, wird Andreas Witt mehreren Gruppen in Workshops nahebringen, die jeweils für einen Tag angesetzt sind. Großflächig wird mit Kreidegraffiti gearbeitet. Die Sprühkreide ist wasserlöslich und geht wieder ab – allerdings auch bei Regen. Treffpunkt ist dazu das Jugendzentrum Wasserwerk, aber nach einem Platz für eine genügend große Graffitiwand sucht Andreas Witt derzeit noch.

In Hennigsdorf treffen sich die Kinder im Gemeinschaftshaus Konradsberg. Auch dort wird so viel wie möglich draußen gewerkelt. Verpackungen und andere gebrauchte Materialien werden zu Seifenkisten umgebaut, und vielleicht gibt es als Abschluss sogar ein spannendes Seifenkistenrennen – immer vorausgesetzt, dass wegen der Pandemie nicht doch noch alles abgesagt werden muss. Alle Workshops sind mindestens einen Tag lang, damit sich die Kinder intensiv mit ihrem Thema beschäftigen können. Die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, damit ein Miteinander entstehen kann und alle intensiv bei der Sache sind.

"Die Kinder erarbeiten sich über einen Tag oder mehrere Tage etwas eigenes und sind dann ganz stolz darauf", ist Angela Mattners Erfahrung. Auch von den Eltern habe es immer eine positive Resonanz gegeben.