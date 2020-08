Heike Weißapfel

Borgsdorf (MOZ) Salz tritt durch die Ziegel aus, Teile fallen herab, Wasser läuft von oben an der Wand entlang in den Eingangsbereich. Die Pinnower Kirche hat ein ernstes Problem. Klaus Sokol, Vorsitzender des Fördervereins, benannte den Gästen im Gotteshaus am Freitag aber zunächst die Vorzüge des Stüler-Baus: Das Innere des Kirchenschiffs hat sich in den vergangenen Jahren unter der Regie des Fördervereins und andauernder restauratorischer Arbeit zu einem sehr ansprechenden, hellen Raum entwickelt. Für den Berufsmusiker Sokol ist nicht zuletzt die Akustik entscheidend für die Vielfalt an Konzerten, die hier in den Sommermonaten stattfinden und für die er sogar Berliner Philharmoniker gewinnen kann.

Doch die Schäden, die sich nun am Kirchturm zeigen, sind eine Nummer zu groß für den 2002 gegründeten Förderverein, der mit Einnahmen, Spenden und einer finanziellen Unterstützung der Stadt jedes Jahr durchschnittlich etwa 20 000 Euro für eine schrittweise Renovierung des Innenraums ausgeben konnte.

Falsches Material verwendet

In den 1990er-Jahren sind das Dach und der Kirchturm für 600 000 DM neu aufgebaut worden. Nun zeigt sich, dass falsches Material verwendet worden ist. Eine Sanierung müsse die Kirchengemeinde übernehmen. "Wir müssen den Turm so sichern, dass er die Kirche nicht schädigt. Die Sanierung sollte bald erfolgen", so Klaus Sokol. Aber in Zeiten von Corona seien Mittel nicht leicht zu beschaffen. "Und es gibt ja auch tatsächlich wichtigere Probleme. Da wird an den ,überflüssigen kulturellen Sachen’ zuerst gespart." Als pragmatische Lösung schlug Sokol deshalb vor, den Turm in Abständen mittels Hubsteiger zu überprüfen und bei Bedarf kleinere Reparaturen vorzunehmen. Eine Blechabdeckung nannte er als eine Alternative.

Martin Petsch, Sachbearbeiter für Denkmalschutz beim Kreis, präzisierte das Problem als einen "klassischen Fehler" der 1990er-Jahre, dessen Folgen er an Kirchen im Landkreis öfter begegne: Für die relativ weichen Ziegel sei zu harter Fugenmörtel verwendet worden. Dessen Zementanteile schleppten Salze in das Mauerwerk ein. "Diese ziehen wiederum Wasser an, und wenn die Feuchtigkeit im Winter gefriert, zerstört das Eis den Ziegel." Petsch hält Hubsteiger-Kontrollen für wenig sinnvoll, zumal diese auch teuer seien. Eine Einhausung des Turmes sei nicht besser.

"Es nützt ja nichts, den Schaden zu verstecken, zumals sich damit das Erscheinungsbild des Turmes deutlich verändern würde." Konsequenterweise müsste die Turmspitze erneuert werden, schlug der Fachmann vor, und das auch so schnell wie möglich, da ständig mit losen Ziegelstücken zu rechnen sei. Fördermittel könnte der Gemeindekirchenrat unter anderem bei der Stiftung Denkmalschutz und im Rahmen der Denkmalförderrichtlinie des Landkreises beantragen.

Kosten sind schon geschätzt

Einen Kostenrahmen gibt es von der Firma Axel Seemann, einem Planungsbüro in der Denkmalpflege, bereits: 280 000 Euro. Dessen Mitarbeiterin Inga Rieger erklärte, die Genehmigung der Denkmalpflege liege dafür auch schon vor. Doch ein Fördermittelantrag, den Pfarrerin Ulrike Telschow an den Bund gestellt hat, sei abgelehnt worden.

Auf der Suche nach Fördermitteln setzen Kirchengemeinde und Förderverein deshalb auch auf die Politik. Hohen Neuendorfs Stadtverordnetenvorsteher Dr. Raimund Weiland (CDU) hatte die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt dafür eingeladen. "Wir wissen alle nicht, wie unser Haushalt wird", sagte Raimund Weiland mit Blick auf die schon laufenden Vorbereitungen auf 2021. Auch die Stadt hatte einen Fördermittelantrag über 15 000 Euro zunächst abgelehnt. "Aber ich glaube nicht, dass es an einem städtischen Zuschuss scheitert, wenn die Gesamtfinanzierung steht."

Abtragen und wiederaufbauen war dann auch die Lösung, die weiterverfolgt werden soll. Sie sei im Landtag zwar eher in die Verkehrspolitik eingebunden, sagte Nicole Walter-Mundt. "Aber ich fühle mich weitgehend für Oberhavel verantwortlich, da unterscheide ich nicht zwischen Schiene und Kirche." Sie sagte zu, sich mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler zu beraten, welche Förderprogramme des Bundes für eine Sanierung infrage kämen und woran der erste Antrag gescheitert ist. Walter-Mundt verschaffte sich anschließend in der Turmspitze einen Eindruck von den Salzausblühungen.

Am ehesten erfolgversprechend sei ein Mix an Fördergeldern, erklärte Martin Petsch. Verabredet wurde, die Sanierung so schnell wie möglich voranzutreiben. Auch das Netz, das die Brocken, die vom Turm fallen, auffängt, soll zur Vorsicht über der Eingangstür wieder gespannt werden.