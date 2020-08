Matthias Henke

Zernikow Maulbeerfest und Ritterfest fanden zwar coronabedingt nicht statt. Trotzdem wird dieser Sommer nicht ins Land ziehen, ohne dass eine etwas größere Veranstaltung auf dem Gut Zernikow zu erleben war – freilich unter Beachtung aller geltenden Vorsichtsmaßnahmen. Der von Hartmut Röhl (kleines Foto) im vergangenen Jahr in Dannenwalde erstmals organisierte Kreativmarkt findet dieses Mal auf dem Gut in Zernikow statt, und zwar am Sonnabend, 29. August, von 12 bis 17 Uhr.

"Ursprünglich hatten wir vor, es anlässlich von 48 Stunden Oberhavel wieder in Dannenwalde zu machen. Da wäre der Ort ja das Zentrum der Aktion gewesen", so Röhl rückblickend. Doch nicht nur, dass auch dieses Großereignis von Corona einem Strich durch die Rechnung gemacht bekam, auch in Sachen gastronomischer Versorgung hätte es die Verantwortlichen vor einige, womöglich zu große Herausforderungen gestellt, sagt Röhl weiter. "Aber nachdem die Crêperie Bric à Brac hier aufgemacht hat, bietet sich das mit dem Gut ja richtig an", so der Zernikower weiter, der als Organisator damit auch kurze Wege hat. Doch letzteres spiele weniger eine Rolle, betont er. Um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen, habe er vielmehr auf sein im vergangenen Jahr aufgebautes Netzwerk zurückgreifen können. "Alle waren froh, dass sie mal wieder raus können", so Röhl, seien doch andere Veranstaltungen, wo sie ansonsten ihre Waren feilgeboten hätten, abgesagt worden. Geboten werden soll auf dem Gut eine Vielfalt von Kunsthandwerk unterschiedlicher Gewerke. Brigitte Rau aus Gramzow präsentiert ihre Filzarbeiten, Johanna Dalchow aus Burow ist mit Patchwork mit von der Partie, Clemens Franke, der auch den Flyer für die Veranstaltung gestaltete, zeigt Grafik und Malerei. Mit insgesamt 20 Anbietern sei zu rechnen: Lederarbeiten, Seifen, Öle, Skulpturen, Kindermode. Hartmut Röhl freut sich über die Vielfalt, seien es die unterschiedlichen Gewerke oder die unterschiedlichen Ansprüche, die die Künstler und Handwerker haben. Für manche sei es nur ein Hobby, andere hätten durchaus professionelle Ansprüche. Er selbst zeichnet, malt und macht Kunst aus Pappmaché. "Für mich ist das ein Hobby ohne irgendwelches finanzielles Interesse. Ich habe auch schon Sachen verschenkt", berichtet er. Auch ein Alpakahof werde bei nicht zu heißem Wetter einige Tiere mitbringen, ansonsten aber auf alle Fälle Alpakaprodukte anbieten. Die Stände werden auf dem Hof in der Nähe des Cafés Bric à Brac aufgebaut.

Röhl macht ferner darauf aufmerksam, dass an diesem Tag parallel zum Kreativmarkt auch viele weitere Attraktionen auf dem Gut warten – so können die Fotoausstellung von Jürgen Graetz in der Alten Brennerei und die Ausstellung der Initiative Zernikow zum Seidenbau besichtigt werden. Auch werde es Schmiedevorführungen geben und die Rittergilde, die beim Ritterfest für Furore sorgt, werde eine Übung abhalten. "Da kommen an diesem Tag viele schöne Dinge zusammen, die vielleicht etwas dafür entschädigen, dass die großen Feste dieses Jahr nicht stattfinden können", so Röhl.