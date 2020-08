BRAWO

Brandenburg Ab Montag, 24. August, bis voraussichtlich 25. September werden Bauarbeiten an der Brielower Brücke durchgeführt. Dafür wird der Geh- und Radweg wechselseitig voll gesperrt. Fußgänger müssen dann den jeweils gegenüberliegenden Gehweg nutzen. Die Radfahrer werden auf die Fahrbahn geleitet. Weiterhin muss zeitgleich die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Die halbseitige Sperrung der Fahrbahn ist täglich nur in der Zeit von 8 bis 15 Uhr geplant. Die Straßenverkehrsbehörde bitte um Beachtung der Beschilderung.