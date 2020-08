OGA

Glienicke (MOZ) An der Ecke Schönfließer Straße/Oranienburger Chaussee (B96) in Glienicke ist am Dienstagabend ein Fahrradfahrer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Mercedes-Fahrerin gegen 18.30 Uhr dem Fahrradfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer. Er wurde an Hand und Schulter verletzt. Die Blessuren wurden vor Ort behandelt. Der Mercedes wurde beschädigt.