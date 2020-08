Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 und die Schulschließungen durch den Lockdown hat auch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Oberhavel schwer gebeutelt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) nach Aussagen der Verwaltung rund 750 000 Euro weniger eingenommen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Allerdings hat das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) Brandenburg einen Rettungsschirm angekündigt. Am Dienstag hat das MIL Vertreter der Aufgabenträger für den kommunalen ÖPNV, die Landkreise und kreisfreien Städte, über die Umsetzung des Corona-Rettungsschirms für den ÖPNV informiert. Dafür stehen 2,5 Milliarden Euro an Bundesmitteln für alle Bundesländer zur Verfügung, die durch die jeweiligen Länder kofinanziert werden.

Anträge für die Ausgleichszahlungen sollen bis zum 30. September 2020 gestellt werden können, teilt das Ministerium mit. In diesen Topf will auch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft greifen. Jedoch "liegen vom MIL noch keine konkreten Aussagen zum Verfahren vor. Es wird eine Richtlinie dazu erwartet", teilt Kreissprecherin Yvonne Pelz auf Nachfrage mit. In jedem Fall werde der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Oberhavel Holding "bis zum 30.09.2020 einen Antrag auf Ausgleichsleistungen stellen", so Pelz.