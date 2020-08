HGA

Nieder Neuendorf (MOZ) In der Nacht zu Mittwoch ist die Scheibe eines Autos an der Spandauer Landstraße in Nieder Neuendorf eingeschlagen worden.

Offenbar hatten es Diebe auf eine Handtasche abgesehen, die auf der Beifahrerseite lag. Die Tasche sei zwar durchwühlt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gestohlen wurde aber augenscheinlich nichts. Das Fahrzeug stand auf einem nicht eingezäunten Parkplatz eines Mehrfamilienhauses.