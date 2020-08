Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Frankfurt (Oder) hat sich auf 19 erhöht. Bis Mittwochmorgen registrierte das Gesundheitsamt nach Angaben von Stadtsprecher Uwe Meier drei Neuinfektionen.

Bei einem der neu Betroffenen handelt es sich demnach um einen Gast jener größeren Einschulungsfeier vom 8. August, auf die sich viele der jüngsten Covid-19-Erkrankungen in Frankfurt (Oder) zurückführen lassen. Die Eltern einer der Familien, Reiserückkehrer aus Bulgarien, waren in der vergangenen Woche positiv getestet worden. Ihnen geht es nach MOZ-Informationen den Umständen entsprechend gut.

Am seit Dienstag wegen der Corona-Lage vorübergehend geschlossenen Karl-Liebknecht-Gymnasium wurden bis Mittwochmorgen keine weiteren Covid-19-Fälle gemeldet. Bislang sind dort zwei Schüler und eine Lehrkraft positiv getestet worden. In den kommenden Tagen werden nun bis zu 350 Schüler und Lehrer getestet, die Kontakt mit den Betroffenen hatten.

Die Zahl der Personen in häuslicher Isolation in der Stadt stieg auf 127 an. Für vier Frankfurter wurde die Quarantäne aufgehoben – für 15 neu angeordnet.

Laut Stadtsprecher Uwe Meier gab es bis Mittwochmorgen mehr als neue 30 Verdachtsfälle. Zwarhätten sich die meisten der Verdachtsfälle vom Vortag nach Vorliegen der Testergebnisse als unbegründet herausgestellt. Dennoch wachse sowohl bei der Stadt als auch im brandenburgischen Gesundheitsministerium die Sorge vor einem Überschreiten der Corona-Obergrenze, so Meier. In Regionen, die 50 aktuellen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschreiten, drohen strengere Corona-Maßnahmen. Auf die Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt gerechnet, liege diese Grenze bei 29 Neuinfektionen binnen einer Woche. In den vergangenen sieben Tagen wurden in Frankfurt 16 laborbestätigte Corona-Fälle gezählt. 52 waren es seit Pandemie-Beginn.

Am Klinikum Frankfurt (Oder) muss aktuell keiner der Betroffenen behandelt werden, informiert Sprecherin Kati Brand. Die weiterhin für Corona-Patienten vorgehaltenen Betten stünden seit einigen Wochen leer.

