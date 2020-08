red

Klein Glien Das Kreativfestival "Fläminger Kreativ Sause" im Fläming geht in die zweite Runde! Sieben Tage analoges und digitales Kreativschaffen!

Vom 1. bis zum 6. September findet das zweite Kreativcamp im Coconat in Klein Glien und bei verschiedenen Partnern in Bad Belzig und Wiesenburg statt. "Nachdem wir die Fläminger Kreativsause coronabedingt verschieben mussten, sind wir sehr froh, dass es nun losgehen kann. Wir bieten eine Woche lang spannende Workshops mit den vielfältigen Kompetenzen der Region und aus unseren Netzwerken an. Wir freuen uns sehr darauf, bekannte und neue Gesichter begrüßen zu dürfen."

Eine Woche lang können kreative Köpfe spannende Workshops besuchen, sich vernetzen und sich über ihre Projekte und Visionen austauschen. Die Bandbreite der Workshop-Angebote ist wieder groß: Vom GoldschmiedeSchnupperkurs über Stop - Motion - Filme for Future, Nature Writing bis hin zu einem DJ-Workshop. Außerdem wird es ein Repair-Café geben und am Ende der Woche wieder das Abschlussfest zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Programm, Infos, Buchungen sind möglich und erwünscht auf der Homepage www.kreativsause.de.