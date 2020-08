OGA

Staffelde (MOZ) Ein Garagendach ist am Mittwochmorgen an der Nauener Chaussee in Staffelde in Flammen aufgegangen.

Nach Angaben der Polizei ging der Alarm gegen 6.15 Uhr ein. Vor Ort wurde ein Schwelbrand in der Zwischendecke festgestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen. Das Dach ist nach Angaben der Polizei aber weitgehend zerstört.

Die Garage war nach Angaben von Polizeisprecher Lars Protz zuletzt renoviert worden. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen, so der Polizeisprecher.