Marco Winkler

Kremmen (MOZ) In Kremmen wird die am schönste dekorierte Haustür gesucht. Die Aktion dient als Alternative zum wegen der Corona-Pandemie ausfallenden Erntefest. Somit soll laut Andrea Busse aus der Touristeninformation wenigstens eine Tradition in diesem Jahr hochgehalten werden.

Die geschmückten Haustüren waren immer ein fester Bestandteil des mehrtägigen Erntefestes. "In diesem Jahr könnten hübsch gestaltete Dekorationen ganz besonders zum Wohlbefinden von Nachbarn und Passanten beitragen", ist sich Andrea Busse sicher.

Wie in den vorigen Jahren, soll es deshalb eine kleine Anerkennung der Erntekönigin geben. "Darum wünschen wir uns von den Kremmenern: Lasst uns unsere Hauseingänge, Türen, Tore oder Fenster herbstlich dekorieren!" Eine Jury wird die schönsten Eingänge prämieren. "Erstmals erhalten auch Haustür-Besitzer abseits der Umzugsstrecke die Möglichkeit, eine Aufmerksamkeit für ihre Mühe zu erhalten", informiert Andrea Busse. "Darüber hinaus werden wir kleine Sachpreise sowie Gutscheine von Kremmener Unternehmen ausloben."

Wer mitmachen will, muss nicht viel beachten. Bis zum 5. September (10 Uhr) sollten die Eingänge dekoriert sein. Danach sichtet die Jury die Ergebnisse. Erforderlich, um von der Jury begutachtet zu werden, ist eine Anmeldung bis zum 31. August, per Mail an tip@kremmen.de oder oder unter 033055 21161. Die Stadt benötigt dann folgende Angaben: Namen und Adresse, Telefonnummer und die Information, ob Kinder bei der Dekoration geholfen haben beziehungsweise helfen werden. Die Gewinner des Wettbewerbes werden direkt am 5. September ab 15 Uhr auf www.kremmen.de veröffentlicht, so Andrea Busse.