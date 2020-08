BRAWO

Brieselang Unkraut jäten und Pflanzaktionen: Die Kreisverkehre und Grünflächen im Brieselanger Gemeindegebiet haben eine Frischzellenkur erhalten. Der Bauhof hat während der Sommerferien durch schicke Bepflanzungen für farbenfrohe Hingucker gesorgt – etwa nahe des Bürgerhauses. Dort wurden beispielsweise Eisblumen auf der Grünfläche am Zebrastreifen eingepflanzt. Dirk Dankemeyer hat einen besonders grünen Daumen. Mit Akribie und voller Elan setzte er die Projekte zur Verschönerung ohne jeden Zweifel um, so dass die Blütenpracht sichtbar zur Entfaltung gelangt. Tristesse will schließlich niemand sehen.