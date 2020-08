BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Auch am kommenden Samstag, 22. August, heißt es wieder freiwillig Aufräumen. Diesmal am Gördensee. Treffpunkt ist der VfL-Lauftreff-Parkplatz um 15 Uhr. Einige Helferinnen sagen, warum sie die von Mirko Mieland initiierten Aktionen unterstützen: Conny Bonitz die bereits bei der vorigen Aktion auf den Görden dabei war sagt: "Ich räume nicht gern jemanden den Dreck hinterher, aber wenn es um unsere Mutter Natur geht ist es mir ein Herzensbedürfnis!

Wir sind alle nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten zu Gast und in dem ich Müll sammle, bedanke ich mich für die Gastfreundschaft und möchte die Erde gern so verlassen, wie ich sie einst vor 60 Jahren vorgefunden habe!" Bereits dreimal war auch schon Carmen Staffa als Unterstützerin bei den Aufräumaktionen mit dabei. Sie sagt: "Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch für manche leider nicht. In der Stadt stehen viele öffentliche Mülleimer zur Verfügung."

Was wenn kein Mülleimer da ist?

Sie appeliert, dass man seinen Müll gegebenenfalls anständigerweise mit nach Hause nehmen kann, und ihn dort entsorgen, sollte sich gerade einmal kein Mülleimer finden, oder wenn diese einmal voll sein sollten. Carmen Staffa sammelt jeden Tag zwei oder drei Stück Müll anderer Menschen ein. Manchmal auch mehr. Und Claudia Kühn sagt: "Es ist einfach schön durch Straßen zu laufen die sauber sind. Hier und dort auch Blumen mit ihren kleinen Bewohnern zu sehen. Die Freizeit die man hat mit den Wundern der Erde zu genießen ohne Plastikmüll und Abfall, sodass auch unsere nächsten Generationen diese Einzigartigkeit bewundern können."

Belohnung für Helfer

Claudia Kühn war bereits bei mehreren Aktionen mit aktiv dabei und hilft zudem auch noch im Hintergrund, wie beispielsweise beim Helferbüffet in Hohenstücken, mit dem die Helferinnen und Helfer im Anschluss an das Aufräumen belohnt wurden. Und auch diesmal werden die fleißigen Helferinnen und Helfer wieder belohnt, denn nach dem mühseligen Aufsammeln des Drecks anderer Menschen, gibt es diesmal ein Picknick. Selbstverständlich werden die aktuell gültigen Bestimmungen zum Schutz vor vor der Ausbreitung des Coronavirus eingehalten.