Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Für die anstehende Wahl des Neuruppiner Bürgermeisters macht sich offenbar noch ein weiterer Bewerber bereit. Am Freitag, 21. August, soll ab 18 Uhr in Theos Steakhouse das Bürgerbündnis "Wir in Neuruppin" (WIN) gegründet werden. Nach einer Diskussion zu den Inhalten des Bürgerbündnisses steht auf der Tagesordnung auch die Aufstellung einer Wählergruppe für die Bürgermeisterwahl sowie die Abstimmung über die Unterstützung eines Kandidaten.

Derweil gibt es laut Stadtsprecherin Michaela Ott schon jetzt einen fünften Bewerber, der aber gebeten hat, der Presse keine Auskunft zu erteilen. Zwei der bisherigen Bewerber haben derweil alle Unterlagen abgegeben. Ott bestätigte zudem noch einmal klar, dass keine Terminvereinbarung notwendig ist, wenn Einwohner der Stadt Unterstützerunterschriften leisten wollen.Sie können im Bürgerbüro abgegeben werden: montags von 8 bis 13 Uhr, dienstags von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr. Freitags gibt es ein Zeitfenster von 8 bis 13 Uhr.