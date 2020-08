Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Tage der schlechten Straßenabschnitte zwischen dem Seedamm, der Steinstraße, der Karl-Marx-Straße und der Straße des Friedens bis hin zur Wittstocker Allee sind gezählt. Der Landesbetrieb Straßenwesen will die Strecke ab 2022 ausbauen – von Anfang bis Ende mit einer Asphaltdecke und zwei Kreisverkehren. Die ersten Entwürfe dafür sind am Dienstagabend bei einer Einwohnerversammlung im Stadtgarten vorgestellt und von den Teilnehmern größtenteils befürwortet worden.

Die Fahrbahn soll auf eine Breite von 6,50 Meter ausgebaut werden und wird damit auch einen Meter breiter als die Ortsdurchfahrt von Alt Ruppin sein. Ein Einwohner hatte nämlich die Befürchtung, dass die Strecke schmaler und damit der Verkehr zur Gefahr für die Spiegel parkender Autos werden könnte.

Von der Wittstocker Allee bis zur Straße des Friedens sollen rechts und links der Fahrbahn Radwege und Bürgersteige neu angelegt und wo Platz ist, Parkplätze gebaut, werden. "Den alten Baumbestand werden wir lassen", so Projektleiter Volker Schmökel.

Aus Insel wird Kreisel

Deutlich verändern wird sich hingegen das Aussehen der Kreuzung mit der Straße des Friedens, wo sich die mit Rosen bepflanzte Verkehrsinsel befindet. Diese wird laut Schmökel zu einem richtigen Kreisverkehr mit einem Außendurchmesser von 26 Meter ausgebaut. Der Verschönerungsverein, der sich derzeit um das Rosenbeet kümmert, dürfe auch die Pflege des Kreisels übernehmen, sagte Stadtplaner Jan Juraschek auf Nachfrage.

An der Straße des Friedens wird das Parken auch weiterhin möglich sein. Neben den Grünstreifen mit den alten Bäumen, die von der Stadt gepflegt werden, werden auch Rad- und Fußwege neu gebaut.

Verkehrsteiler vor Stadtgarten

Spannender wird es künftig am Rheinsberger Tor. Auf Höhe des Stadtgartens soll die erneuerte Karl-Marx-Straße auch einen langen Straßenteiler bekommen – ähnlich dem auf der Fehrbelliner Straße vor den Ruppiner Kliniken. Der soll künftig dafür sorgen, dass Fußgänger und Radfahrer diese Stelle besser queren können. Vor allem vom Hintergrund, dass die Parkplätze an der Ernst-Toller-Straße ausgebaut werden und Pendler von dort aus zum Bahnhof gehen können.

Dieser Plan warf allerdings einige Fragen auf. Anwohner befürchteten, dass es sich dort künftig übermäßig stauen könnte – vor allem dann, wenn dort Busse halten und der Prignitz-Express künftig im halb-Stunden-Takt fährt, wodurch die Schranken häufiger geschlossen sind. Für die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) und deren Busse stelle das laut Stadtplaner Jan Juraschek kein Problem dar. Auch Frank Schmidt, Planungsleiter beim Landesbetrieb, konnte die Sorge nicht teilen, vor allem deshalb nicht, weil die Sicherheit für Fußgänger dadurch erhöht wird. "Autofahrer müssen dann eben mal kurz warten."

Neue Bäume für Steinstraße

An der Steinstraße wird es für Radfahrer nach dem Ausbau befahrbare Sicherheitsstreifen geben, die aber auch von größeren Fahrzeugen genutzt werden können. Dort sollen während der Bauphase laut Schmökel allerdings alle Bäume gefällt und später neue gesetzt werden. Zudem ist eine kleine Querungshilfe zwischen Kommunikation und Kommissionsstraße vorgesehen.

Die Kreuzung Stein-, Tollerstraße, Seepromenade und Seedamm soll ebenfalls zum Kreisverkehr ausgebaut werden, der wie der andere auch, von Radfahrern benutzt werden soll.

Um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen schlug Einwohner Paul Schulz vor, dass sich der Landesbetrieb auch den Seedamm einmal vorknöpft. Er schlug vor, die Straße mehr in Richtung Bahngleise zu verschieben, um so mehr Platz für einen breiten Geh- und Radweg zu gewinnen. Frank Schmidt fand die Idee interessant: "Beim Seedamm sind wir aber erst am Anfang des Nachdenkens."

Tempo 30 gefordert

Der Stadtverordnete Nico Ruhle (SPD) plädierte zudem dafür, weite Teile der zwischen Wittstocker Allee und Seedamm als Tempo-30-Zone auszuschildern, um die Ruhe und Sicherheit für die Anlieger zu gewährleisten. Das muss die Stadt allerdings mit dem Straßenverkehrsamt regeln, sagte Schmidt.

Der Idee einer Einwohnerin, eine neue Straße zu bauen, die von der Straße des Friedens in Richtung Seedamm abzweigt, erteilten die Baufachleute eine Absage. Denn dort müsste mit größerem Konfliktpotenzial gerechnet werden, da es viele Gärten und Erholungsflächen gibt und der Baugrund nicht der beste sei. "Außerdem setzt das ein langes Planfeststellungsverfahren voraus", so Baudezernent Krohn. Aufgegriffen werden soll hingegen der Hinweis eines Neuruppiners, die Radwege entlang der Stadtbauer besser auszuschildern. Denn das würde den Verkehr auf Karl- Marx- und Steinstraße entlasten.

Stadtwerke bauen mit

Wann ab wo der Anfang gemacht und welche Bauabschnitte es ab 2022 geben wird steht laut Schmidt noch nicht fest. Allerdings wollen laut Krohn bei der Gelegenheit auch die Stadtwerke (SWN) ihre Leitungen unter der Fahrbahn erneuern. Die SWN würden am tiefsten Punkt, an der Kreuzung zur Ernst-Toller-Straße, starten wollen.