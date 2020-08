MOZ

Bad Saarow (MOZ) Ein junger Mann rief am Dienstagvormittag bei einem Rentner in Bad Saarow an und gab sich als dessen Enkel aus. Weil der Angerufene die Stimme keinem seiner Enkel zuordnen konnte, legte er auf und verständigte die Polizei.

Der Anrufer hatte angegeben, an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Um nicht seinen Führerschein abgeben zu müssen, bräuchte er nun Geld. Der Senior hatte sofort Zweifel an der Identität des Mannes, da er sich nur als "Enkel" vorstellte und nicht seinen Namen nannte. Die Polizei ermittelt.