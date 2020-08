MOZ

Bad Saarow (MOZ) Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in einem Hotel in Bad Saarow Reizgas versprüht. Zuvor wurde er von Mitarbeitern des Hauses in den Büroräumen beim Diebstahl erwischt.

Der Dieb hatte sich gerade an der Tasche eines Mitarbeiters zu schaffen gemacht, als er von mehreren Angestellten angesprochen wurde. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht und versprühte Reizgas.

Trotzdem gelang es den Hotel-Mitarbeitern, den Mann nach draußen zu verfolgen. Dort beobachteten sie, wie der Dieb seine Flucht in Richtung eines anderen Hotels fortsetzte. Vor diesem stieg er in einen dort parkendes Auto, ein dunkler VW, und fuhr unerkannt davon.

Zeugen haben den Dieb als 1,80 bis 1,90 Meter groß mit kräftiger Statur beschrieben. Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt, trug eine Brille, ein dunkles Basecap und beigefarbene Shorts. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegendes versuchten schweren räuberischen Diebstahls.